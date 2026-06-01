鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-01 19:17

台股今 (1) 日終場收 45337.91 點創收盤新高價，上漲 604.97 點，成交量 1.4 兆元。其中外資買超 368.02 億元，呈連二買，大買 00403A 11.1 萬張，以及群創 8.1 萬張。

觀察三大法人動態，外資及投信同站買方，自營商獨站賣方，外資買超 368.02 億元，呈連二買；投信買超 64.48 億元，呈連二買；自營商由買轉賣，賣超 65.09 億元。

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外資大買 00403A 主動統一升級 50 11.1 萬張，也買超群創 8.1 萬張、00981A 主動統一台股增長 4.2 萬張，並敲進台玻 3.6 萬張、台新新光金 3.5 萬張、南亞科 2.7 萬張。另外也買入 00992A 主動群益科技創新 2.6 萬張、國泰金 2.6 萬張、凱基金 2.5 萬張，並買超緯創 2.5 萬張。

外資大舉調節力積電 15.8 萬張，也賣超友達 11.0 萬張、華南金 2.7 萬張，並賣出華新 2.6 萬張、長榮航 2.4 萬張、00988A 主動統一全球創新 2.4 萬張。另外也賣超元大台灣 50 2.3 萬張、東元 2.0 萬張、00919 群益台灣精選高息 1.5 萬張，並賣出敬鵬 1.5 萬張。

投信大舉買入台新新光金 6.9 萬張，也買超華南金 4.8 萬張、長榮航 3.8 萬張，並敲進兆豐金 1.4 萬張、中信金 1.4 萬張、長榮 1.3 萬張。另外也買入統一超 7994 張、英業達 7569 張、廣達 7281 張，並買超上海商銀 7035 張。