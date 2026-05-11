通用汽車啟動IT部門重整 全球裁減數百名白領員工
鉅亨網編譯段智恆
美國汽車巨頭通用汽車 (GM-US) 持續推動組織瘦身與數位轉型。根據外媒周一 (11 日) 報導，通用汽車計劃在全球資訊科技 (IT) 部門裁減數百名白領員工，藉此降低營運成本，同時為導入具備人工智慧(AI)、軟體開發與新興數位技術背景的人才騰出空間，以加速公司技術轉型。
知情人士透露，這波裁員規模約 500 至 600 人，管理階層已於周一上午陸續通知受影響員工。通用汽車隨後向媒體證實，確實正進行部分職位調整，並表示此次人力精簡是資訊科技部門轉型計畫的一環，目的是讓公司在未來競爭中維持技術優勢。
受裁員消息影響，通用汽車股價周一盤中一度下跌 3.9%。儘管通用汽車股價今年稍早曾創下歷史新高，但近期表現轉弱，截至上周五為止，今年累計下跌約 3.1%，明顯落後標普 500 指數同期約 8.1% 的漲幅。
報導指出，這波裁員將影響通用汽車全球多個辦公據點。在美國汽車銷售年初成長趨緩之際，通用汽車正積極透過成本控管與內部效率提升來支撐獲利表現。事實上，通用汽車去年 10 月已裁減數百名白領員工，並同步縮減數千名藍領人力，反映公司近年電動車投資報酬未如預期。
除了人力調整，通用汽車近年也持續強化車輛軟體能力，包括提升車載運算功能、增加軟體整合程度，並將 AI 應用擴展至更多營運流程。
不過，在伊朗戰事推升原物料與能源成本、通膨壓力持續升高的背景下，通用汽車同時面臨成本控管與轉型雙重挑戰。由於電動車需求放緩，通用汽車近來已大幅縮減相關業務布局，累計針對電動車業務認列高達 87 億美元減損，凸顯傳統車廠在電動化與數位轉型路上的壓力仍未解除。
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