鉅亨網編譯段智恆 2026-05-12 03:00

通用汽車啟動IT部門重整 全球裁減數百名白領員工(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，這波裁員規模約 500 至 600 人，管理階層已於周一上午陸續通知受影響員工。通用汽車隨後向媒體證實，確實正進行部分職位調整，並表示此次人力精簡是資訊科技部門轉型計畫的一環，目的是讓公司在未來競爭中維持技術優勢。

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受裁員消息影響，通用汽車股價周一盤中一度下跌 3.9%。儘管通用汽車股價今年稍早曾創下歷史新高，但近期表現轉弱，截至上周五為止，今年累計下跌約 3.1%，明顯落後標普 500 指數同期約 8.1% 的漲幅。

報導指出，這波裁員將影響通用汽車全球多個辦公據點。在美國汽車銷售年初成長趨緩之際，通用汽車正積極透過成本控管與內部效率提升來支撐獲利表現。事實上，通用汽車去年 10 月已裁減數百名白領員工，並同步縮減數千名藍領人力，反映公司近年電動車投資報酬未如預期。

除了人力調整，通用汽車近年也持續強化車輛軟體能力，包括提升車載運算功能、增加軟體整合程度，並將 AI 應用擴展至更多營運流程。