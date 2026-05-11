鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-11 12:30

根據《Business Insider》報導，黃仁勳表示：「現在是你們實現夢想的時刻，時機再完美不過了。」

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61 歲的黃仁勳身價估計近 1,860 億美元，1984 年畢業於奧勒岡州立大學電機工程系，後取得史丹佛大學電機碩士學位，並於 1993 年、正值網際網路革命開始起飛之際創辦輝達。

他在典禮上指出，AI 正在縮小「科技鴻溝」，讓任何人都能打造有價值的事物，未來將為年輕世代帶來大量新機會。

然而，黃仁勳的樂觀言論與社會普遍的焦慮形成強烈對比。皮尤研究中心調查顯示，約半數美國人對 AI 在日常生活中日益普及感到「憂大於喜」。

AI 也使求職環境更加嚴峻，面試流程拉長、應屆畢業生更難找到工作，2026 年初新鮮人失業率更攀升至四年高點。

部分憂慮更直接來自業界領袖。Anthropic 執行長阿莫迪（Dario Amodei）去年警告，AI 可能消滅 50% 的白領初階職缺；馬斯克亦在訪談中稱人類面臨「20% 的滅絕風險」。

此類言論正逐漸左右公眾情緒，預料將成為即將到來的期中選舉中 AI 監管辯論的核心議題。

黃仁勳近期也積極反駁這些末日預言。他在一檔 Podcast 中表示：「這類言論其實沒有幫助，說這些話的人跟我一樣都是執行長。不知道為什麼，一旦成了執行長，你就會開始產生某種『上帝情結』，接著不知不覺間，你就覺得自己什麼都懂了。」