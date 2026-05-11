Google挑戰輝達：從 AI 陪跑者到「全球股王」寶座的爭奪戰
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在過去一年間，人工智慧 (AI) 領域的競爭格局快速變動。其中，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 已從最初的「陪跑者」，一躍成為市場上幾乎在各個 AI 技術領域都占據主導地位的唯一企業。如今，這家科技巨頭正瞄準一個更宏大的目標：超越 AI 晶片霸主輝達 (NVDA-US)，登頂「全球市值第一」的寶座。
Alphabet 的強力追擊
根據行情統計，Alphabet 與輝達之間的市值差距正顯著縮小。截至上周五 (8 日) 收盤，Alphabet 的市值已高達 4.8 兆美元，而輝達則為 5.2 兆美元，兩者差距僅剩約 4000 億美元。在某些盤後交易時段，兩者的排名甚至曾一度互換。
回顧去年 10 月底，輝達市值約 4.9 兆美元，而 Alphabet 當時不到 3.4 兆美元，兩者仍有巨大鴻溝。然而，自那時起，Alphabet 的股價飆升了 43%(單單 4 月份就飆漲 34%，創下 2004 年以來最佳單月表現)，而輝達僅上漲 6.3%，表現甚至落後於標普 500 指數。
Alphabet 的核心競爭優勢
投資者認為 Alphabet 超越輝達具有其邏輯性，因為其業務觸角深入 AI 生態系統的每個角落。相較於輝達主要專注於晶片製造，Alphabet 擁有全方位的業務組合，包括：
- 自研晶片：其張量處理單元 (TPU) 正日益受到青睞，成為輝達 GPU 的強大競爭者。
- 多元業務：除了晶片，還擁有 Google 搜索、Google 雲、YouTube 和自動駕駛 Waymo 等龐大業務。
- 頂尖模型：擁有旗艦模型 Gemini，並且是 Anthropic 的重要投資者。
CooksonPeirce 財富管理公司投資長 Luke O"Neill 指出，儘管輝達是一家偉大的公司，但其業務相對集中於晶片製造，因此若人工智慧支出放緩，其業績波動性可能會大幅增加。相較之下，他認為 Alphabet 的業務非常多元化，涵蓋搜尋、雲端、YouTube 及 Waymo 等多個領域，即使某個環節表現不佳，其他業務也能彌補缺口，因此擁有比任何公司都更寬的競爭護城河。
財務前景與市場信心
華爾街正迅速上調對 Alphabet 的盈利預期。摩根大通將其列為科技股「首選」，理由是其雲端業務訂單積壓量已翻倍至 4620 億美元。預計到 2027 年，Alphabet 從 TPU 相關基礎設施獲得的收入將達到 250 億美元。
此外，「股神」巴菲特旗下的波克夏去年也買入了 Alphabet 的股份。這被視為一種隱性背書，印證了 Alphabet 是「以合理價格買入的卓越公司」。
潛在風險與考驗
儘管前景看好，Alphabet 仍面臨挑戰。目前的遠期本益比約為 28 倍，接近 2008 年以來最高。此外，Gemini 模型隨時面臨競爭對手超越的風險，且市場對 AI 的情緒轉變極快。
另一項擔憂在於雲端訂單的集中風險。D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 指出，Alphabet 的雲端訂單中，有部分可能來自其投資的初創公司 Anthropic，這種循環式的資金流向可能存在潛在泡沫風險。即將召開的 Google I/O 大會將是關鍵，Google 需要證明其 Gemini 策略能帶來可持續的收入增長。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI沒擊倒Google！美銀：谷歌搜尋全球市占反升至90% 流量是ChatGPT的15倍
- 3兆美元俱樂部第五人？亞馬遜股價連四日創新高 距歷史里程碑只需再漲1.7%
- Alphabet AI營收成長800%！CEO：使用者深度喜愛AI模式與AI概覽
- 全球市值王將易主？Alphabet市值衝上4.65兆美元 緊咬輝達不放
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇