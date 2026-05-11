鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-11 15:20

在過去一年間，人工智慧 (AI) 領域的競爭格局快速變動。其中，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 已從最初的「陪跑者」，一躍成為市場上幾乎在各個 AI 技術領域都占據主導地位的唯一企業。如今，這家科技巨頭正瞄準一個更宏大的目標：超越 AI 晶片霸主輝達 (NVDA-US)，登頂「全球市值第一」的寶座。

Google挑戰輝達：從 AI 陪跑者到「全球股王」寶座的爭奪戰(圖:shutterstock)

Alphabet 的強力追擊

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根據行情統計，Alphabet 與輝達之間的市值差距正顯著縮小。截至上周五 (8 日) 收盤，Alphabet 的市值已高達 4.8 兆美元，而輝達則為 5.2 兆美元，兩者差距僅剩約 4000 億美元。在某些盤後交易時段，兩者的排名甚至曾一度互換。

回顧去年 10 月底，輝達市值約 4.9 兆美元，而 Alphabet 當時不到 3.4 兆美元，兩者仍有巨大鴻溝。然而，自那時起，Alphabet 的股價飆升了 43%(單單 4 月份就飆漲 34%，創下 2004 年以來最佳單月表現)，而輝達僅上漲 6.3%，表現甚至落後於標普 500 指數。

Alphabet 的核心競爭優勢

投資者認為 Alphabet 超越輝達具有其邏輯性，因為其業務觸角深入 AI 生態系統的每個角落。相較於輝達主要專注於晶片製造，Alphabet 擁有全方位的業務組合，包括：

自研晶片：其張量處理單元 (TPU) 正日益受到青睞，成為輝達 GPU 的強大競爭者。

多元業務：除了晶片，還擁有 Google 搜索、Google 雲、YouTube 和自動駕駛 Waymo 等龐大業務。

頂尖模型：擁有旗艦模型 Gemini，並且是 Anthropic 的重要投資者。

CooksonPeirce 財富管理公司投資長 Luke O"Neill 指出，儘管輝達是一家偉大的公司，但其業務相對集中於晶片製造，因此若人工智慧支出放緩，其業績波動性可能會大幅增加。相較之下，他認為 Alphabet 的業務非常多元化，涵蓋搜尋、雲端、YouTube 及 Waymo 等多個領域，即使某個環節表現不佳，其他業務也能彌補缺口，因此擁有比任何公司都更寬的競爭護城河。

財務前景與市場信心

華爾街正迅速上調對 Alphabet 的盈利預期。摩根大通將其列為科技股「首選」，理由是其雲端業務訂單積壓量已翻倍至 4620 億美元。預計到 2027 年，Alphabet 從 TPU 相關基礎設施獲得的收入將達到 250 億美元。

此外，「股神」巴菲特旗下的波克夏去年也買入了 Alphabet 的股份。這被視為一種隱性背書，印證了 Alphabet 是「以合理價格買入的卓越公司」。

潛在風險與考驗

儘管前景看好，Alphabet 仍面臨挑戰。目前的遠期本益比約為 28 倍，接近 2008 年以來最高。此外，Gemini 模型隨時面臨競爭對手超越的風險，且市場對 AI 的情緒轉變極快。