鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-05 16:00

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳認為，美國勞工無需對人工智慧（AI）可能取代自己的隱憂感到恐慌。週一（4 日），在米爾肯研究院（Milken Institute）主辦、與主持人 Becky Quick 的對談中，黃仁勳表示，AI 是一種「工業規模的就業機會創造引擎」，而非所謂「AI 末日論者」經常指控的那種、會引發大規模失業的威脅。

根據《TechCrunch》報導，面對外界對 AI 可能造成大規模失業的憂慮，黃仁勳持樂觀立場。

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他直言「AI 創造就業機會」，並強調 AI 是美國「再工業化的最佳契機」。黃仁勳進一步說明稱，AI 產業是由一種新型態的工業工廠所驅動，這些工廠專門生產支撐 AI 運作的關鍵基礎設施硬體。

根據黃仁勳，這些工廠本身需要大量人力，而整個快速成長的 AI 產業同樣也帶動了更多就業需求。

針對「AI 將取代人類工作」的論點，黃仁勳也提出不同見解。他認為，即使某一項具體任務被自動化，也不代表整個職位就會被取代，並指出抱持這種看法的人「誤解了工作『目的』與『任務』之間的關係」，兩者雖然相關，但本質上並不相同。

黃仁勳的觀點是：即便 AI 接手了職位中的某些單一任務，員工在組織中所承擔的更宏觀職能與價值，仍很可能會持續存在。

黃仁勳也對渲染 AI 威脅的言論提出批評。他表示：「我最擔心的是，這些科幻式的說法嚇到了人們，讓 AI 在美國變得不受歡迎，或讓人們過於恐懼，而不願真正去接觸它。」

諷刺的是，部分所謂的「末日論」言論，其實源自 AI 產業內部。批評者認為，這類誇大其詞的說法，不過是業者用來炒作產品聲量的行銷手法，與技術的實際能力相差甚遠。