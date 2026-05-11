鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 08:30

在加州比佛利山莊舉辦的米爾肯研究所年度峰會上，全球資產管理巨頭品浩 (Pimco) 與富蘭克林鄧普頓的高層接連發出警告，指出美國川普政府對伊朗戰事及荷姆茲海峽封鎖引發能源價格暴漲的影響，Fed 若此時降息將適得其反，甚至可能需要上調借貸成本。

Pimco：伊朗局勢恐迫使聯準會升息 歐英日料將迎來更多緊縮(圖:shutterstock)

管理資產規模達 2.3 兆美元的品浩投資長 Dan Ivascyn 表示，油價飆漲給一直難以將通膨降至 2% 目標的美國決策官員帶來全新挑戰。

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Ivascyn 認為，鑑於當前通膨走勢及預期的高度不確定性，任何降息舉措都可能事與願違，並推高中長期利率，各國央行應採取審慎態度，必要時甚至收緊貨幣政策，雖然美國目前尚有距離，但歐洲、英國及日本料將迎來更多緊縮，美國亦不能完全排除此可能性。

無獨有偶，管理資產規模 1.7 兆美元的富蘭克林鄧普頓執行長 Jenny Johnson 也指出，通膨管控難度將進一步加大，Fed 很難開啟降息週期。在此背景下，投資人對房地產等抗通膨資產的配置需求正持續上升。

目前，Fed 內部正就油價引發的通膨反彈展開激烈辯論，其首選通膨指標－「個人消費支出物價指數」(PCE) 在 3 月年增 3.5%，創近三年新高。

Fed 上月連續第三次維持利率不變，但利率決議出現 1992 年來最多的官員異議票，會後聲明雖保留降息傾向，但期貨市場顯示，投資人普遍押注今年維持利率不變。

Pimco 執行長 Emmanuel Roman 指出，儘管美國作為油氣淨出口國，通膨壓力與歐日等進口國存在差異，但企業獲利向好，加上 AI 大規模投入仍將持續推高股市。

自 2 月底美伊戰事爆發以來，市場今年初預期的多次降息已破滅，與政策預期掛鉤的兩年期美債殖利率飆升約 0.5 個百分點至 3.87%。

此外，兩大資管巨頭均認為，Fed 將維持政策獨立性。鮑爾上週表態將在周五 (15 日) 主席任期結束後繼續留任理事，打破長期慣例，並指川普政府正發起司法干預。