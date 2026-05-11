鉅亨網編譯莊閔棻
在人工智慧（AI）熱潮席捲市場之際，晶片股與軟體股的命運正急速分化，而本輪財報季更將這道鴻溝越拉越深。
根據《巴隆周刊》報導，隨著 AI 帶動晶片處理器需求飆升，半導體類股持續強勢上攻。費城半導體指數（SOX）近 25 個交易日的漲幅，已創下 2000 年網路泡沫以來的最大紀錄。
反觀軟體股，市場普遍擔憂 AI 將顛覆傳統軟體產業、使部分產品走入歷史，因而引發大規模出逃。
從單日表現可見一斑：VanEck Vectors 半導體 ETF(SMH-US) 週五（8 日）單日大漲 4.9%，而 iShares 擴展科技軟體類股 ETF(IGV-US) 僅微幅上揚 0.3%，遠遜於標普 500 指數 0.8% 及那斯達克指數 1.7% 的漲幅。
軟體股方面，儘管行銷軟體商 HubSpot(HUBS-US) 第一季獲利優於預期，股價仍重挫 19%，創下近十年來單日最大跌幅，主因在於第二季營收展望略遜於分析師預估。
語音辨識技術商 SoundHound AI (SOUN-US) 下跌 7.8%；工作流程軟體商 Atlassian (TEAM-US) 則微跌 0.8%；行動廣告平台 Applovin(APP-US) 在前一日大漲後，亦回落 6%。
晶片股方面則是另一番景象。輝達 (NVDA-US) 股價上揚 1.8%，收報 215.22 美元。
本週輝達持續擴大合作版圖，不僅與 AI 雲端供應商 IREN 簽訂 AI 基礎建設協議，更宣布與馬斯克旗下 SpaceX 及 Anthropic 達成合作，讓 Anthropic 取得位於田納西州 Colossus 1 資料中心逾 22 萬張輝達晶片、超過 300 百萬瓦的運算資源。
超微半導體 (AMD-US) 則是本週最大亮點，週五飆升 11%，本週累計上漲 26%。該公司第一季財報表現亮眼，資料中心營收年增 57%，且第二季展望同樣強勁，銷售額與調整後毛利均大幅超越市場預期。
若將觀察時間拉長，兩大類股的落差更是觸目驚心。過去 30 天內，VanEck Vectors 半導體 ETF 累計上漲 34%，iShares 擴展科技軟體類股 ETF 僅漲 14%。
今年以來，VanEck Vectors 半導體 ETF 大漲 57%，iShares 擴展科技軟體類股 ETF 卻下跌 14%；過去 12 個月，VanEck Vectors 半導體 ETF 勁揚 155%，iShares 擴展科技軟體類股 ETF 則下跌 9%。
今年以來 VanEck Vectors 半導體 ETF 表現最佳的個股依序為年漲 239% 的英特爾 (INTC-US) 、美光科技 (MU-US) 、意法半導體 (STM-US) 、超微半導體與邁威爾科技 (MRVL-US) 。
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