鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-11 11:27

在人工智慧（AI）熱潮席捲市場之際，晶片股與軟體股的命運正急速分化，而本輪財報季更將這道鴻溝越拉越深。

根據《巴隆周刊》報導，隨著 AI 帶動晶片處理器需求飆升，半導體類股持續強勢上攻。費城半導體指數（SOX）近 25 個交易日的漲幅，已創下 2000 年網路泡沫以來的最大紀錄。

‌



反觀軟體股，市場普遍擔憂 AI 將顛覆傳統軟體產業、使部分產品走入歷史，因而引發大規模出逃。

語音辨識技術商 SoundHound AI (SOUN-US) 下跌 7.8%；工作流程軟體商 Atlassian (TEAM-US) 則微跌 0.8%；行動廣告平台 Applovin(APP-US) 在前一日大漲後，亦回落 6%。

本週輝達持續擴大合作版圖，不僅與 AI 雲端供應商 IREN 簽訂 AI 基礎建設協議，更宣布與馬斯克旗下 SpaceX 及 Anthropic 達成合作，讓 Anthropic 取得位於田納西州 Colossus 1 資料中心逾 22 萬張輝達晶片、超過 300 百萬瓦的運算資源。

若將觀察時間拉長，兩大類股的落差更是觸目驚心。過去 30 天內，VanEck Vectors 半導體 ETF 累計上漲 34%，iShares 擴展科技軟體類股 ETF 僅漲 14%。

今年以來，VanEck Vectors 半導體 ETF 大漲 57%，iShares 擴展科技軟體類股 ETF 卻下跌 14%；過去 12 個月，VanEck Vectors 半導體 ETF 勁揚 155%，iShares 擴展科技軟體類股 ETF 則下跌 9%。