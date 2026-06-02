鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-02 08:55

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 週一 (2 日) 宣布，將發行總額高達 800 億美元的股權資金，為大規模人工智慧 (AI) 基礎設施建設提供資金。其中，波克夏 · 海瑟威 (BRK.B-US) 將透過私募方式認購 100 億美元股票，成為市場關注焦點。

根據 Alphabet 公布的募資計畫，公司將透過公開市場發行 300 億美元證券，包括 150 億美元強制轉換優先股，以及 150 億美元 A 類與 C 類普通股。

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此外，波克夏海瑟威將認購 100 億美元股票，剩餘 400 億美元則將自 2026 年第三季起，透過「按市價發行」(At-the-Market Offering，ATM) 方式逐步出售。

Alphabet 表示，此次募資是為了在加速 AI 投資的同時，維持穩健的資產負債表，以更平衡的方式支應未來龐大的資本支出需求。

消息公布後，Alphabet 股價在週一盤後交易承壓。A 股 (GOOGL-US) 盤後下跌 2.1%，C 股 (GOOG-US) 則下跌 2.5%。

這項規模龐大的募資計畫令市場感到意外。Alphabet 今年 4 月召開第一季財報電話會議時，並未提及可能進行大規模股權融資。

當時公司強調自身擁有強勁的現金流，且過去一年已透過債券市場籌措約 850 億美元資金。

隨著 AI 競賽持續升溫，Alphabet 的資本支出也快速攀升。公司先前預估，2026 年資本支出將達 1,800 億至 1,900 億美元，主要用於資料中心、AI 晶片及運算基礎設施建設。

同時，Alphabet 也預期 2027 年資本支出將較 2026 年進一步顯著增加，顯示全球科技巨頭正持續加碼投資 AI 運算能力，以鞏固未來競爭優勢。