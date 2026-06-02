鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-02 09:10

IBM大漲7%是因為川普？分析師：事情沒那麼單純(圖：Shutterstock)

答案或許沒那麼簡單。IBM 股價周一 (1 日) 大漲 7.6%，市場部分人士認為，漲勢至少部分受到川普正面評論帶動。但問題在於，川普的相關發言其實來自去年底。

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Jefferies 分析師 Jeffrey Favuzza 指出，一段川普去年 12 月讚揚 IBM 執行長 Arvind Krishna 的影片，周末再次在網路上流傳。

在該段影片中，川普盛讚 Krishna 帶領 IBM 邁向「全新高度」，並讓公司股價來到「非常漂亮的價位」。

一段六個月前的影片為何會在此時激勵投資人，原因並不明確。但值得注意的是，川普政府近期再次表達對 IBM 的支持。今年 5 月，美國政府同意提供 IBM 10 億美元補助，用於協助公司建設量子運算晶圓廠。

Morningstar 分析師 Luke Yang 表示，川普的言論或許是推升股價的因素之一，但市場普遍認為，IBM 周一上漲更大的原因在於軟體類股整體走強。

Yang 指出，「投資人看到整體軟體市場出現正面訊號，而 IBM 的股價反應比其他公司更明顯。」

他表示，今年稍早軟體產業曾經歷一波低迷時期，市場甚至稱之為「SaaS 末日 (Saascopalypse)」。儘管 Workday(WDAY-US) 與 Salesforce(CRM-US)等企業軟體公司持續交出穩健成績，但 IBM 軟體業務的表現卻一直令投資人失望。

Yang 認為，「IBM 的軟體業務確實曾出現疲弱跡象，因此市場對該股的預期被壓低是合理的。」如今隨著市場對軟體產業的疑慮逐漸消退，IBM 股價也開始反彈。他認為，這屬於典型的「低預期帶來高反應」現象。當市場原本期待不高時，只要出現一些正面消息，股價就可能出現較大的漲幅。

追蹤軟體產業的 iShares 擴展科技軟體產業 ETF(IGV-US) 上漲近 6%。根據道瓊市場數據，過去三個交易日累計漲幅達 15.8%，創下 2001 年以來最佳三日表現。

另一方面，巴克萊 (Barclays) 分析師 Raimo Lenschow 周一開始追蹤 IBM，並發布正面評級。他認為，IBM 的軟體產品組合相當完整，在 AI 浪潮下具備較強的競爭防禦能力。

Lenschow 指出，大型企業高度依賴 IBM 多層次的軟體架構，從底層作業系統到上層資料管理工具，都深度嵌入客戶營運流程之中，因此不容易被 AI 取代或削弱。