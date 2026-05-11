鉅亨網編輯林羿君 2026-05-11 13:35

過去一年間，Alphabet(GOOGL-US) 已從人工智慧領域一度被市場忽視的角色，搖身成為幾乎在 AI 技術各個面向都具主導地位的企業。如今，它甚至正逼近超越 AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) ，成為全球市值最大的公司。

AI全面開花！Alphabet可望超越輝達成全球市值王 巴菲特也押重注。(圖:shutterstock)

持有 Alphabet 與 輝達股份的 CooksonPeirce Wealth Management 投資長 Luke O’Neill 表示：「Alphabet 幾乎在 AI 生態系每個角落都占有重要地位，而其完整的產品與服務組合，使它成為 AI 時代最大的潛在贏家。」

‌



截至上週五收盤，Google 母公司 Alphabet 的市值達 4.8 兆美元。輝達雖然在週二一度落後，但憑藉週末前的三連漲，市值推升至 5.2 兆美元。然而，兩者之間的差距在過去半年內顯著縮小。

過去六個月，兩家公司市值差距已明顯縮小。Alphabet 股價持續飆升，其中 4 月單月大漲 34%，創下 2004 年以來最佳單月表現。

回顧去年 10 月底，輝達市值為 4.9 兆美元，當時 Alphabet 則不足 3.4 兆美元；自那時起，Alphabet 的股價已飆升 43%，而輝達僅成長 6.3%，表現遜於標普 500 指數與科技股雲集的那斯達克 100 指數。

投資人認為，Alphabet 最終問鼎全球市值冠軍實屬理所當然，因其業務觸角廣泛延伸至科技產業與 AI 交易的所有核心領域。

儘管輝達在 AI 晶片領域維持領先，但 Alphabet 的競爭產品也正獲得市場青睞，且旗下擁有 Google 搜尋、雲端、YouTube 及 Waymo 等龐大業務。

此外，Alphabet 的 Gemini AI 模型被視為業界頂尖，該公司同時也是 Anthropic 的重要投資者。

O’Neill 分析指出，輝達雖然是一家優秀的企業，但若 AI 支出放緩，其業務更容易受到週期性波動影響；反觀 Alphabet 具備極高的多元性，即便單一業務受挫，其他部門也能補足缺口，其深厚的競爭護城河與身為網路時代核心企業的地位，使其成為全球最大公司的合理人選。

Alphabet 曾在 2016 年短暫超越蘋果 (AAPL-US) ，成為市值最高的企業。截至上週五，蘋果市值為 4.3 兆美元，微軟與亞馬遜則分別以 3.1 兆與 2.9 兆美元緊隨其後。

本財報季進一步證明 Alphabet 已在大型科技股中脫穎而出，不僅搜尋與雲端業務成長超乎預期，其自主研發的張量處理單元（TPU）AI 晶片更成為吸引客戶的關鍵。

執行長皮查伊表示，這些晶片很快將開放給 Google 雲端客戶在自家資料中心運行。分析師 Andrew Boone 預測，TPU 相關基礎設施預計在 2027 年為 Alphabet 貢獻高達 250 億美元的營收。

Janus Henderson 投資分析師 Divyaunsh Divatia 認為，Alphabet 具備投資人渴望的所有優勢，透過搜尋、晶片、雲端與 Gemini 等多元管道獲利。這次崛起象徵著令人驚訝的逆轉，不到一年前，投資人還因擔心 AI 會顛覆其核心搜尋業務而拋售持股。

然而，隨著 Alphabet 積極將 AI 導入搜尋並推出廣受歡迎的 Gemini 機器人，市場情緒已然翻轉。目前分析師正大幅調升獲利預估，預計 2026 年其淨利將增長約 19%。

即便如此，在經歷 12 個月內 160% 的漲幅後，Alphabet 未來一年的漲勢可能趨緩，分析師預測的目標價僅約 5.4% 的增長空間。此外，AI 領域競爭激烈，技術領先地位隨時可能易主。

目前 Alphabet 預估本益比約 28 倍，雖高於歷史平均，但尚未達到網路泡沫時期的過熱水準。