輝達攜宇樹科技等新夥伴搶進人形機器人 特斯拉跌逾4%

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-02 08:30

輝達攜新夥伴加速布局人形機器人市場(圖：Shutterstock)

輝達周末在台灣舉行的 COMPUTEX 2026 展會上宣布，將加速推動人形機器人開發。

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根據新聞稿，輝達將推出「基於輝達 Isaac GR00T 平台打造的開放式人形機器人參考設計，結合宇樹科技 (Unitree) H2 Plus 人形機器人、Sharpa 五指靈巧手，以及輝達 Jetson Thor 機載運算平台，提供先進推理與控制能力。」

這段描述雖然有些複雜，但簡單來說，Isaac GR00T 是輝達的人形機器人「大腦」軟體，Jetson Thor 是運行該軟體的硬體平台。Unitree 負責開發經 AI 訓練的人形機器人。Sharpa 則是一家開發類人靈巧手的 AI 新創公司。

整體而言，輝達希望降低開發門檻，讓業界更容易打造具備實際用途的人形機器人，未來有機會擴大勞動力供給。

輝達執行長黃仁勳表示，「人形機器人將把實體 AI 帶入全球最大的產業，開啟數兆美元規模的經濟機會。輝達 Isaac GR00T 人形機器人參考平台，為研究人員提供一套統一且開放的平台，以推動通用實體智慧的重大突破。」

當然，輝達的最終目標仍是銷售更多晶片，不論是用於資料中心、機器人或其他 AI 應用。某種程度上，這項布局也讓輝達與特斯拉形成競爭關係，因為特斯拉同樣希望在人形機器人市場占據主導地位。此前，特斯拉已停止生產 Model S 與 Model X，並將美國加州佛利蒙特 (Fremont) 工廠部分產能轉用於大規模生產 Optimus 人形機器人。

這並非輝達首次與特斯拉在 AI 領域產生競爭。輝達同時提供自動駕駛技術平台，供各大車廠開發 Robo-taxi(自駕計程車) 服務，而特斯拉也押注其自駕技術最終將成為業界領導者。

不過，馬斯克似乎並不在意。畢竟現在要判斷誰會成為實體 AI 領域的最終贏家仍言之過早，而且包括特斯拉在內的整個產業，都需要供應鏈共同成長。展示具備競爭力的產品，本身也是吸引供應商投入的重要方式。

此外，特斯拉本身也是輝達客戶之一，持續採購輝達晶片來建置自家的 AI 資料中心。

馬斯克認為，機器人將成為人類史上最大的產業，未來可能售出數十億台機器人，每台價格約 2 萬美元。而且不只有特斯拉想分食這塊市場。

Cantor Fitzgerald 分析師 Andres Sheppard 追蹤的人形機器人企業包括特斯拉、Figure AI、Agility Robotics、Boston Dynamics、1X Technologies、Unitree 及其他多家新創。

Sheppard 指出，人形機器人不僅需要 AI 大腦與運算晶片，許多關鍵零組件其實也與電動車產業高度重疊。「許多人形機器人的核心零組件同樣存在於電動車供應鏈中，例如馬達、致動器電力電子元件、磁鐵以及高階運動控制軸承。」

與電動車市場類似，中國目前在人形機器人領域也占據領先地位。根據 Sheppard，中國目前生產超過全球 80% 的人形機器人，美國仍需努力縮小差距。「美國人形機器人的商業化時程可能正在加速，我們預期未來 12 個月美國本土生產將明顯提升。」

這些產品有些將來自特斯拉，也有些將來自其他新創。無論最終由誰製造，外型類似人類且具備實際用途的機器人，距離真正普及的時間可能比投資人想像得更近。

特斯拉股價周一下跌 4.6%，而標普 500 指數則上漲 0.3%。機器人相關消息可能是原因之一。