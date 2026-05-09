鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-09 08:10

此消息推動英特爾 (INTC-US) 週五暴漲 13.93% 至每股 124.90 美元，創下自 4 月 24 日以來的最佳單日表現，並且再刷歷史新高，本週累計漲幅驚人 (25.60%)。

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根據知情人士透露，蘋果與英特爾已進行超過一年密集談判，並於近幾個月敲定合作框架。不過，目前雙方尚未公開哪些產品將採用英特爾製造的晶片。

蘋果每年出貨超過 2 億支 iPhone，同時還涵蓋 iPad 與 Mac 等產品線，因此即使英特爾僅代工蘋果部分產品晶片，規模仍相當可觀。

截稿前，蘋果與英特爾均拒絕評論。

這項合作背後，也被認為與川普政府大力扶植「國家隊」有關。報導指出，美國政府近年積極推動本土半導體供應鏈重建，並持續協調科技巨頭與英特爾合作。

去年夏天，美國政府更將原本近 90 億美元聯邦補助轉換為英特爾股份，取得約 10% 持股，成為英特爾重要股東。

知情人士透露，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 過去一年多次與蘋果執行長庫克 (Tim Cook)、輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳(Jensen Huang)，以及 SpaceX 執行長馬斯克(Elon Musk) 接觸，希望促成更多企業與英特爾合作。

隨著蘋果加入，英特爾如今已與蘋果、輝達以及馬斯克旗下企業建立合作關係。

(圖片：shutterstock)

直到 2025 年陳立武 (Lip-Bu Tan) 接任執行長後，英特爾才開始大規模改革，包括重整管理層、強化晶圓代工部門，以及加速推進最先進的 14A 製程技術。

川普過去曾對陳立武與中國市場關係過於密切表達疑慮，但後續雙方關係改善，美國政府也加碼支持英特爾。

目前蘋果仍主要依賴台積電生產 iPhone、iPad 與 Mac 晶片，但隨著 AI 晶片需求暴增，全球先進製程產能持續吃緊，台積電供應壓力持續升高。

庫克近兩次財報電話會議均坦言，高階晶片供應不足已影響部分產品出貨，尤其 Mac Mini 與 Mac Studio 供需失衡問題可能持續數月。

Creative Strategies 晶片分析師 Ben Bajarin 表示：「我百分之百相信這件事會發生，只是不知道時間點。」

Ben Bajarin 指出，目前蘋果已是台積電第二大客戶，僅次於輝達 (NVDA-US)。但 AI 熱潮讓先進晶圓產能變得極度稀缺，蘋果也勢必需要尋找更多供應來源。

他直言：「英特爾是目前唯一有能力快速擴張產能、並成為可行第二供應來源的公司。」

目前英特爾正積極擴充亞利桑那州 Chandler 晶圓廠產能，並開始量產最先進的 18A 製程，希望與台積電 2 奈米技術競爭。

不過，Ben Bajarin 認為，蘋果更可能等待英特爾下一代 18A-P 製程成熟後，再正式導入量產。

他表示，目前 18A 製程「還有些粗糙」，而 18A-P 將進一步改善良率與穩定性，最快有望於明年擴大量產。