〈美股盤後〉美擊中2艘伊朗籍油輪 英特爾瘋漲超13% 那指標普改寫歷史新高 周線連六紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-09 05:44

美股週五 (8 日) 續創新高，在美國非農就業數據優於預期、英特爾引領半導體族群強勢飆升，以及市場持續押注 AI 熱潮帶動下，那斯達克與標普 500 指數雙雙刷新歷史收盤新高。

英特爾瘋漲超13% 那指標普改寫歷史新高 周線連六紅 (圖：REUTERS/TPG)

半導體族群買氣全面升溫，iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 大漲近 5.7%，延續近六週來的強勢漲勢。

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那指本週累計漲幅高達 4.5%，標普同步上揚 2.3%，兩大指數皆連續第六週收紅，寫下自 2024 年以來最長連漲紀錄。相較之下，道瓊本週僅小漲 0.2%，漲幅明顯落後。

市場樂觀情緒之一是美國最新就業數據，美國勞工統計局 (BLS) 公布，4 月非農就業人數新增 11.5 萬人，遠高於市場預估的 6.5 萬人，失業率則維持在 4.3%，合乎預期。這顯示美國經濟仍具韌性，也降低市場對經濟急速放緩的擔憂。

由於荷姆茲海峽附近再度爆發軍事衝突，市場擔憂原油供應風險升高，推升國際油價走揚。布蘭特原油期貨逼近每桶 101 美元，美國西德州原油 (WTI) 則接近 95 美元。不過油價周線呈現下跌。

美元走弱與避險需求同步帶動黃金價格上漲。6 月黃金期貨週五小幅走高，過去五個交易日累計漲幅已超過 2%。

地緣政治消息方面，美軍表示，週五在阿曼灣攔截並攻擊兩艘懸掛伊朗國旗的空載油輪，稱這些船隻試圖突破美軍海上封鎖、駛返伊朗港口。

與此同時，川普政府預期，伊朗將在 24 小時內回覆美方提出的最新停戰方案，市場持續關注中東局勢是否出現降溫契機。

俄烏局勢方面，美國總統川普宣布，俄羅斯與烏克蘭將於 5 月 9 日至 11 日實施為期三天的停火安排。

另外，美國國防部週五也正式公開首批「與外星人、地外生命、不明空中現象 (UAP) 及不明飛行物 (UFO) 相關」的政府檔案，引發全球高度關注與熱議。

美股週五 (8 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 12.19 點，或 0.02%，報 49,609.16 點。

那斯達克指數上漲 440.88 點，或 1.71%，報 26,247.08 點。

S&P 500 指數上漲 61.82 點，或 0.84%，報 7,398.93 點。

費城半導體指數大漲 614.51 點，或 5.51%，報 11,775.50 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 443.91 點，或 2.63%，報 17,301.59 點。

標普 11 大板塊多收紅，資訊科技板塊大漲 2.74% 表現最強，但金融、能源與公用事業等防禦型族群同步走弱。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭以蘋果表現最佳。Meta (META-US) 下跌 1.16%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.05%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.71%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.56%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.60%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.67%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.72%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.04%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週五收揚 2.03% 至每股 293.26 美元。英特爾 (INTC-US) 暴漲 13.93% 至每股 124.90 美元，連續第四個交易日改寫歷史新高。

《華爾街日報》引述知情人士報導，蘋果與英特爾已達成初步協議，未來英特爾將代工部分蘋果裝置所使用的晶片，這也被視為美國政府推動半導體供應鏈回流的重要進展。

美國 AI 雲端運算公司 CoreWeave (CRWV-US) 下殺 11.40% 至每股 114.15 美元，該公司因財測不如預期，引發市場對其高資本支出下成長放緩的擔憂。

太空概念股 Rocket Lab (RKLB-US) 週五單日暴漲 34.32% 。除了財報亮眼，公司第二季營收展望也大幅超越華爾街預期。隨著 SpaceX IPO 傳聞持續升溫，市場對商業太空經濟熱情明顯升高。

疫苗大廠莫德納 (MRNA-US) 跳漲 11.97% 至每股 54.35 美元。市場近期開始關注罕見漢他病毒疫情，公司過去長期投入相關病毒研究，也讓資金重新回流生技族群。

華爾街分析

Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 表示：「經濟表現遠比悲觀派描述得更好。雖然面臨高油價、停滯性通膨與高利率維持更久等逆風，但勞動市場仍持續創造就業機會。」

目前已公布財報的標普成分股中，超過 82% 企業第一季獲利優於市場預期，Zaccarelli 認為：「股價最終還是跟著企業獲利走，而目前企業獲利成長速度快到投資人無法忽視。」

Barnum Financial Group 研究主管 Chris Kampitsis 研判，即使就業市場展現韌性，聯準會 (Fed) 短期內仍可能按兵不動，以觀察油價飆升的後續影響。貨幣市場目前仍普遍預期美國央行今年將維持利率不變。