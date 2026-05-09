鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-09 11:25

歐洲哥白尼計畫「哨兵」系列衛星近日拍攝的衛星圖像顯示，伊朗關鍵石油出口樞紐哈爾克島附近海域浮現大片油汙，汙染範圍覆蓋了數十平方公里。

這些衛星圖像拍攝於 5 月 6 日至 8 日，可以清晰看到哈爾克島以西海域延伸出一大片灰白色油汙帶。

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英國非營利機構 Conflict and Environment Observatory 研究員 Leon Moreland 表示，「這片油汙帶在視覺上與石油特徵一致。」

他認為覆蓋面積可能高達 45 平方公里。Moreland 說道，目前尚不清楚此次疑似洩漏的起因，並指出 5 月 8 日的圖像未顯示有其他正在發生的洩漏跡象。

專注於氣候與大宗商品的咨詢公司 Data Desk 共同創始人 Louis Goddard 也認為，這些圖像很可能顯示的是油汙帶，並稱這可能是 70 天前美以聯軍對伊朗開戰以來規模最大的石油洩漏事件。

哈爾克島是伊朗的石油出口樞紐。美軍 4 月初曾表示攻擊該島軍事目標。

美國海軍近期一直封鎖伊朗港口，試圖阻止德黑蘭油輪進出。與此同時，美伊雙方也不時在波斯灣地區起衝突。這場戰爭已導致數百艘船隻被困在波斯灣，造成全球原油供應遭遇最大規模中斷，嚴重干擾全球石油產品和液化天然氣供應。

伊朗伊斯蘭議會代表布什爾省議員賈法爾 · 普爾卡巴尼對此表示，「伊朗因儲油槽已滿而將石油排入海中」的報導不實，是敵方發動心理戰的一部分。