鉅亨網編譯羅昀玫
美國總統川普下週將訪問中國、與中國國家主席習近平舉行會談，美國財政部週五 (9 日) 宣布新一輪對伊朗相關制裁，矛頭直指中國、香港、杜拜與白俄羅斯企業，指控其協助伊朗取得武器與軍工原料。
美方此次共制裁 10 名個人與企業，理由包括協助伊朗生產「見證者」(Shahed) 無人機、彈道飛彈，以及參與軍事採購與資金轉移。
外界認為，此舉不僅是美國持續加大對伊朗施壓，也被視為川習會前，美方向中國釋出的最新外交與經濟警告訊號。
美國財政部在聲明中表示，美方將持續對伊朗軍工產業採取經濟行動，防止德黑蘭重建武器生產能力。
財政部也警告，任何協助伊朗非法貿易的外國企業，包括航空公司與金融機構，都可能面臨進一步制裁，甚至不排除祭出「次級制裁」。
聲明中特別點名，與中國「茶壺」煉油廠 (teapot refineries) 有關的金融活動，也可能成為美方後續執法目標。
在美國與以色列 2 月 28 日大規模空襲伊朗後，伊朗一度封鎖荷姆茲海峽，導致全球能源市場劇烈震盪。
荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，全球約五分之一原油與液化天然氣運輸量需經過此處。戰爭爆發後，航運幾近停擺，也推升國際油價與天然氣價格大漲。
根據英國政府支持的「資訊韌性中心」(Centre for Information Resilience) 資料，伊朗目前每月具備約 1 萬架無人機生產能力，是全球主要軍用無人機供應國之一。
不過，Erickson 也指出，美國目前制裁範圍仍相對有限，尚未真正對支撐伊朗經濟的中國大型銀行體系全面出手，代表伊朗仍有時間調整供應鏈與採購管道。
此次遭制裁企業包括：
風險顧問公司 Obsidian Risk Advisors 管理合夥人 Brett Erickson 表示，此次制裁主要目的，是削弱伊朗威脅荷姆茲海峽航運與區域盟友的能力。
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