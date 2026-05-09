鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-09 09:38

美國總統川普下週將訪問中國、與中國國家主席習近平舉行會談，美國財政部週五 (9 日) 宣布新一輪對伊朗相關制裁，矛頭直指中國、香港、杜拜與白俄羅斯企業，指控其協助伊朗取得武器與軍工原料。

美方此次共制裁 10 名個人與企業，理由包括協助伊朗生產「見證者」(Shahed) 無人機、彈道飛彈，以及參與軍事採購與資金轉移。

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外界認為，此舉不僅是美國持續加大對伊朗施壓，也被視為川習會前，美方向中國釋出的最新外交與經濟警告訊號。

美國財政部在聲明中表示，美方將持續對伊朗軍工產業採取經濟行動，防止德黑蘭重建武器生產能力。

財政部也警告，任何協助伊朗非法貿易的外國企業，包括航空公司與金融機構，都可能面臨進一步制裁，甚至不排除祭出「次級制裁」。

聲明中特別點名，與中國「茶壺」煉油廠 (teapot refineries) 有關的金融活動，也可能成為美方後續執法目標。

在美國與以色列 2 月 28 日大規模空襲伊朗後，伊朗一度封鎖荷姆茲海峽，導致全球能源市場劇烈震盪。

荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，全球約五分之一原油與液化天然氣運輸量需經過此處。戰爭爆發後，航運幾近停擺，也推升國際油價與天然氣價格大漲。

根據英國政府支持的「資訊韌性中心」(Centre for Information Resilience) 資料，伊朗目前每月具備約 1 萬架無人機生產能力，是全球主要軍用無人機供應國之一。

不過，Erickson 也指出，美國目前制裁範圍仍相對有限，尚未真正對支撐伊朗經濟的中國大型銀行體系全面出手，代表伊朗仍有時間調整供應鏈與採購管道。

此次遭制裁企業包括：

昱思達 (上海) 國際貿易有限公司 (Yushita Shanghai International Trade Co Ltd)，被控協助伊朗向中國採購武器。

杜拜 Elite Energy FZCO，被指協助向香港企業轉移數百萬美元資金，以支援伊朗軍事採購。

香港赫新實業有限公司 (HK Hesin Industry Co Ltd) 與白俄羅斯 Armory Alliance LLC，被控擔任伊朗軍事採購中介。

香港 Mustad Ltd，被指協助伊朗伊斯蘭革命衛隊進行武器採購。

伊朗 Pishgam Electronic Safeh Co，被控採購無人機使用馬達。

寧波漢特保溫材料有限公司 (Hitex Insulation Ningbo Co Ltd)，則被指提供彈道飛彈相關材料。