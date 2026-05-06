鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-06 11:03

美光科技 (MU-US) 執行長 Sanjay Mehrotra 近日接受《CNBC》專訪時表示，受人工智慧（AI）需求持續攀升推動，全球記憶體晶片供給短缺的情況才正要開始，短期內恐難緩解。同時，美光也已簽署首個五年期策略客戶。

根據《Wccftech》報導，Mehrotra 指出，AI 技術仍處於發展初期，隨著 AI 推理算力規模不斷擴張，對運算 tokens 的需求將持續成長，帶動業界對更大容量、更高效能記憶體產品的迫切需要。

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他強調，問題不僅在於價格，更在於產能本身難以快速擴充，供給缺口已明確反映在美光的財報數據之中。

美光最新財報顯示，傳統伺服器與 AI 伺服器的記憶體需求均表現強勁，但受限於 DRAM 與 NAND 快閃記憶體產能不足，市場需求難以得到充分滿足。

據估計，今年 AI 領域對 DRAM 與 NAND 的需求，有望超越整體產業潛在市場規模的五成。

英國《金融時報》援引分析師觀點指出，由於新建晶圓廠建設周期漫長，本輪記憶體供需緊張格局預計 2028 年前難以舒緩。

此外，保守預測顯示，到 2027 年全球 DRAM 產能僅能滿足約六成市場需求，這將強化記憶體廠商的定價話語權，但若量產產能無法及時跟上，頭部業者的市場地位也將面臨挑戰。

美光全力布局次世代記憶體技術

面對產業結構性缺口，美光正積極推進下一代記憶體技術布局。

目前，美光已為輝達 (NVDA-US) Vera Rubin 平台供應 36GB、12 層堆疊的 HBM4 高頻寬記憶體，並同步推進下一代 HBM4E 晶片研發，預計明年進入量產爬坡階段。

在低功耗記憶體領域，美光近期推出基於 LPDDR5X 模組的 256GB SOCAMM2 解決方案，最高可擴容至 2TB。

同時，美光亦為輝達 Groq 3 LPX 平台供應 DDR5 記憶體，單顆 Groq LPU AI 處理器最高可支援 12TB 記憶體容量。

值得關注的是，受產能緊缺與價格上漲影響，美光預估今年個人電腦與智慧型手機出貨量將出現低雙位數跌幅。

不過，隨著本地 AI 運算需求興起，搭載代理型 AI 功能的 PC，32GB 記憶體正逐步成為標配規格。

創紀錄財報印證 AI 紅利持續兌現

美光 2026 會計年度第二季業績表現亮眼，營收、毛利率、每股盈餘及自由現金流均創下歷史新高，季度營收較去年同期近乎翻倍成長。

公司第三季單季營收指引，甚至已超越 2024 會計年度全年營收規模，並預計各項財務指標將再度締造佳績。基於對長期成長的信心，董事會已核准季度股息調升 30%。

AI 不僅帶動記憶體需求成長，更從根本上重塑了記憶體的產業定位，使其成為 AI 時代具有決定性意義的戰略資產，能夠支撐更長的上下文視窗、更深層的邏輯推理鏈路，以及多代理協同運作。

值得注意的是，美光顯然對強勁的客戶需求充滿信心，認為這足以支持其積極擴大支出的策略。

根據《ZDNet》報導，在財報電話會議中，公司提及其首份為期五年的「戰略客戶協議」（SCA）。不同於一般為期一年的長期合約，該協議據稱涵蓋更詳細的多年期承諾，旨在提升業務能見度與營運穩定性。