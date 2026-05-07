美光年漲720%後還能追？Seeking Alpha：本益比不到10倍 必須「強力買進」

鉅亨網新聞中心 2026-05-08 04:30

AI 熱潮持續推升記憶體族群，美光科技 (MU-US) 股價在過去一年暴漲逾 720% 後，市場對其估值是否過熱出現分歧。不過，Seeking Alpha 量化研究主管 Steve Cress 最新仍強調，美光依舊是「強力買進(screaming buy)」標的，認為其低估值與爆發性成長潛力仍具吸引力。

（圖：REUTERS/TPG）

Cress 近日在 Seeking Alpha Podcast 節目中指出，美光目前兼具極低估值與高速獲利成長，是半導體產業中相當罕見的組合。

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他表示，美光目前本益比僅約 9.9 倍，遠低於整體半導體產業約 32 倍的中位數水準。

但與此同時，美光未來每股盈餘 (EPS) 成長率卻高達 327%。

Cress 表示，當一家企業同時具備高速成長、低估值與強勁獲利能力時，即使股價已大幅上漲，量化模型仍會維持「強力買進」評級。

美光近期股價表現驚人。根據數據，美光過去一年股價累計飆升約 720%，光是近一個月就再度上漲約 80%，成為 AI 基礎建設浪潮下最受市場追捧的記憶體股之一。

市場普遍認為，美光這波行情主要受惠於 AI 伺服器、高頻寬記憶體 (HBM) 以及資料中心需求爆發。

隨著 AI 模型規模持續擴大，輝達 (NVDA-US)、超微(AMD-US) 與大型雲端業者對高階 DRAM 與 HBM 需求急速上升，帶動整體記憶體產業進入新一輪景氣循環。

美光目前也被視為 AI 記憶體供應鏈中的主要受惠者之一。

不過，由於記憶體產業向來具有高度景氣循環特性，市場對美光股價是否過熱仍存在疑慮。

針對「景氣循環股是否仍適用高成長估值」的問題，Cress 則強調，量化系統更重視企業當前基本面與成長動能，而非單純過往產業循環印象。

他表示，只要企業數據、成長率、估值架構與獲利能力依然成立，系統就仍會維持正向評價。

Cress 指出，以目前約 10 倍本益比、搭配超過 300% 的 EPS 成長預估來看，美光股價「仍然還有很長的路可以走」。

市場近期也持續上調美光獲利預期。分析師普遍預期，隨著 HBM 價格上升、AI GPU 需求維持高檔，以及記憶體供給紀律改善，美光未來幾季營收與毛利率仍有進一步擴張空間。

部分華爾街機構甚至認為，AI 帶來的需求結構轉變，可能讓記憶體產業逐步擺脫過去劇烈景氣循環模式。

除了美光外，SK 海力士與三星電子近期也因 HBM 供應緊張而受惠，全球 AI 記憶體市場競爭持續升溫。

不過，也有分析人士提醒，美光股價短期漲幅過大後，未來若 AI 資本支出放緩、HBM 供應增加，或雲端業者削減採購，記憶體價格波動仍可能對獲利造成衝擊。

此外，目前市場對 AI 需求的高度樂觀，也使半導體產業整體估值持續墊高，未來若科技股風險偏好降溫，高波動性仍可能重新出現。