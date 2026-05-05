鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-05 08:41

AI 產業對記憶體需求正以超越產業供給能力的速度膨脹，美光科技 (MU-US) 執行長 Sanjay Mehrotra 近日也表示，該產業仍處於「早期階段」，更稱「記憶體已成為客戶的戰略資產」

Mehrotr 向《CNBC》表示，隨著推理規模擴大，Token 需求持續攀升，而 Token 生成速度依賴更快、更大容量的記憶體。目前面臨的核心矛盾不在於需求或定價，而是供給本身極度緊張且無法快速擴產。

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美光剛公布的 2026 財年第二季財報佐證上述判斷。該公司營收 238.6 億美元、毛利率飆升至 74.4%、EPS 及自由現金流均創歷史新高，第三季預計將再度刷新紀錄。

美光指出，傳統伺服器與 AI 伺服器的需求均保持強勁，但同時受到 DRAM 和 NAND 供應緊繃的制約。

需求側的推力仍在加速。Agentic AI 工作負載正推動 CPU 的記憶體支援規格向 400GB 擴展，約為當前水準的 4 倍。輝達 Vera Rubin、超微 MI400 等下一代 AI GPU 均將搭載 HBM4，大幅擴展容量上限，而 LPDDR 則憑藉功耗效率優勢，成為大規模 AI 部署首選。韓媒引述量化預期指出，隨著 12 層 HBM4 放量，到 2027 年行業可能僅能滿足約 60% 的 DRAM 需求，這將鞏固記憶體廠商的定價權，但若量產進度未達預期，廠商地位也可能承壓。

面對緊張供需，美光正推進下一代布局，該公司已為輝達 Vera Rubin 供應 36GB(12-Hi)HBM4 DRAM，現有 HBM3 製程預計達到成熟良率，下一代 HBM4E 記憶體計畫明年開始量產爬坡，而在 LPDDR 領域，美光推出基於 LPDDR5X 的 256GB SOCAMM2 方案，可提供最高 2TB 容量，DDR5 方面則正為輝達 Groq 3 LPX 供貨。