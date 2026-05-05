鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-06 06:38

最新一份產業報告帶來美光大利多，美光 (MU-US) 週二 (5 日) 股價噴漲超 11% 至每股 640.45 美元，市值來到 7171 億美元，創下歷史新高紀錄。

美光市值衝破7000億美元 IDC報告力挺「這次不一樣」 (圖：shutterstock)

《Marketwatch》報導，研究機構 IDC 報告指出，在人工智慧需求帶動下，記憶體市場正出現結構性轉變，甚至有機會擺脫暴起暴落的景氣周期，削弱市場對記憶體景氣循環的疑慮，帶動美光等記憶體類股全面走強。

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IDC 在報告中指出，全球半導體產業正經歷劇烈變革，其中記憶體領域成為核心。受 AI 應用快速擴張推動，動態隨機存取記憶體 (DRAM) 今年產業營收可望接近三倍成長至 4186 億美元，NAND 營收也有機會翻倍至 1741 億美元。美光 (MU-US) 同時布局 DRAM 與 NAND 產品線，直接受惠此波需求爆發。

IDC 半導體製造研究副總裁 Jeff Janukowicz 表示，市場長期關注記憶體產業的景氣循環風險，但在 AI 帶動下，「這次不一樣」，產業正迎來前所未有的轉折點。他指出，過去記憶體市場高度依賴消費性電子需求，如今則由雲端與 AI 基礎建設主導，需求結構已出現根本改變。

報告也提到，超大型雲端業者正採購更高階且價格更昂貴的記憶體產品，並願意支付溢價確保供應，進一步推升整體產業價值。這樣的趨勢不僅帶動美光，也使威騰電子 (WDC-US) 與 SanDisk (SNDK-US) 等股價分別飛揚超 5% 和 11%。