鉅亨網新聞中心 2026-05-08 15:50

隨著 2026 年美加墨世界盃進入倒數階段，亞洲地區的轉播權談判呈現兩極化發展。電訊盈科 (PCCW) 宣布已成功奪得香港地區的獨家轉播權，合約金額據報約為 2500 萬美元。旗下 Now TV 將全程直播全部 104 場賽事，而免費頻道 ViuTV 則會直播包括揭幕戰及決賽在內的 25 場精選賽事。

世界盃轉播權：香港電訊盈科2500萬美元拿下 中國大陸與印度陷僵局(圖:shutterstock)

為了提升觀賽體驗，Now TV 計劃推出「AI 觀賽助手」，提供賽況解說與粵語 AI 聊天功能，並透過 5G 與低延遲技術將加載速度提升達 2 倍。然而，相對於香港的塵埃落定，擁有龐大球迷基數的中國大陸與印度市場，轉播權至今仍懸而未決。

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據悉，國際足聯 (FIFA) 最初向中國央視 (CCTV) 開出的報價高達 3 億美元，隨後雖降至 1.2 億至 1.5 億美元，但仍遠高於央視約 6000 萬至 8000 萬美元的預算。

中方態度強硬的主因在於賽事時差極不友善，多數重頭戲位於北京時間凌晨至上午，廣告價值大打折扣；加上中國男足未能晉級，市場熱度受限。

此外，FIFA 的定價策略引發爭議。報導指出，FIFA 給予印度的兩屆世界盃打包價僅 3500 萬美元，與對中國市場的開價天差地別，這種明顯的區別對待使談判火藥味十足。目前距離開賽已不足六周，FIFA 正陷於轉播危機。