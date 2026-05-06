鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-06 09:11

美光 (MU-US) 等半導體股前日強勁升高，激勵南韓 KOSPI 指數周三 (6 日) 開盤強勢走高，史上首度突破 7000 點大關，全球市場充足的流動性，以及人工智慧 (AI) 產業成長引發的半導體超級榮景都是助力。

Kospi 指數盤初大漲逾 5%，一度突破 7300 點，記憶體雙雄三星電子噴漲 11.4%，突破每股 25 萬韓元，SK 海力士 (SK Hynix) 衝高 9.3%，一度衝破 160 萬韓元，截稿前暫報 158.2 萬韓元。同樣位居市值前三大的 SK Square 也有 10% 左右漲幅。

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Kospi 指數在今年 1 月 22 日首度在盤中突破 5000 點，並在一個月後站上 6000 點。回顧 2 月底，由於美國與以色列對伊朗發動奇襲、導致中東爆發戰爭，韓國股市曾劇烈修正，但上個月起又恢復漲勢。

此外，市場研究機構 IDC 發布報告指出，AI 產業擴張正帶動記憶體出現史無前例的成長，激勵費城半導體指數周二收高 4.2%。被譽為「半導體風向球」的美光 (MU-US) 終場猛飆 11%。