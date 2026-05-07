鉅亨網新聞中心 2026-05-07 16:50

荷蘭光刻機龍頭 ASML 正處於輝煌與挑戰並存的關鍵轉折點。儘管身為半導體產業鏈中無可取代的「賣鏟人」，憑藉極 EUV 技術壟斷全球市場，但在繁榮的表象下，一系列內部組織動盪、關鍵客戶策略轉向以及日益嚴峻的地緣政治風險，正交織成一場暗潮湧動的生存考驗。

為了在多變的市場中提升競爭力，ASML 近期展開了大規模的「刀刃向內」組織精簡計畫。公司預計裁減約 1,700 個職位，這場改革不同於傳統的基層縮編，而是鎖定在管理與協調層級，旨在透過扁平化管理來消除官僚體系。

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雖然此舉伴隨著新創造 1,400 個工程崗位的技術重心轉移，但改革之路並不平坦。荷蘭總部發生的千人罷工與工會的強烈抗爭，反映出內部轉型的劇烈陣痛，也為這家科技巨頭的穩定性蒙上了一層陰影。

在市場端，ASML 的技術壟斷地位也正面臨前所未有的訊號轉變。長期以來的頭號客戶台積電明確表示，其未來的先進製程將暫不採用造價昂貴的最新款高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）設備。

這項決定與英特爾的策略大相徑庭，更直接重擊了 ASML 原本預期的高達 600 億歐元遠期收入，迫使公司必須重新審視最尖端產品的定價與市場普及路徑。

與此同時，中國市場的營收佔比已出現顯著下滑，顯示出市場動能正經歷微妙的位移。

更令外界憂慮的是懸而未決的政策性風險。隨著美國《硬體技術控制多邊結盟法案》（MATCH Act）的推進，ASML 正面臨更為嚴厲的出口管制壓力。

該法案不僅限制新機台的銷售，甚至可能擴及至對已安裝設備的維修、軟體更新與技術支援服務。

由於售後服務是公司高利潤收入的主要來源之一，一旦出口禁令進一步收緊，ASML 在中國市場的存量業務將面臨斷崖式的威脅。