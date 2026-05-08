鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-08 11:40

長期以來，印度投資人幾乎只專注國內市場，但近期愈來愈多人將資金轉向海外，尋求多元化配置。

《彭博資訊》報導，這一趨勢背後，是印度本地股市相對收益持續走弱、外資持續流出，加上印度盧比兌美元貶值至歷史低點。

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根據印度央行 (RBI) 數據，在今年 2 月為止的 11 個月內，印度投資者在海外股票與債券的投資額超過 22 億美元，年增率 60%，印度共同基金協會則指出，由本地基金經理管理的全球聯結基金資產規模已達創紀錄的 40 億美元。

印度股市僅佔全球股市約 3%，且股價走勢未必與其他地區同步，使海外投資成為分散風險的簡便途徑。盧比貶值則進一步提升海外資產吸引力，因海外收益可受惠於匯率波動，加上投資管道更便利，吸引更多資金外流。

印度投資人轉向也跟當地股市表現不佳有關。過去一年，MSCI 印度指數落後 MSCI 新興市場指數近 50%，儘管近期已從 3 月低點反彈，但仍受到獲利成長放緩，以及半導體等族群較少的影響。

海外市場的吸引力在於填補印度國內市場的缺口。在市值達 5 兆美元的印度股市中，AI、記憶體晶片與資料中心基礎設施等相關族群仍有限，而這正是台灣與南韓股市近來上漲的主要動力。