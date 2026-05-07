鉅亨網編譯段智恆 2026-05-08 02:00

晶片架構設計公司安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 雖受智慧型手機市場疲弱拖累，導致權利金收入不如市場預期、股價周四 (7 日) 盤中一度重挫 10%，但執行長哈斯 (Rene Haas) 強調，人工智慧 (AI) 資料中心帶動的 CPU 需求正出現「爆炸性成長」，相關訂單短短 5 周內已翻倍至 20 億美元，顯示安謀正加速從手機市場轉向 AI 基礎設施。

哈斯接受彭博電視專訪時表示，隨著全球雲端服務商積極擴建 AI 運算能力，安謀正迎來前所未見的需求浪潮。他形容，目前 CPU 架構需求正出現「爆炸式成長」，主要客戶包括 Meta(META-US)、OpenAI、Cerebras Systems，以及南韓電信商 SK Telecom 等。

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安謀長年仰賴智慧型手機晶片權利金作為主要收入來源，不過隨著全球手機需求轉弱，公司正加快布局資料中心與網路基礎設施市場。哈斯指出，安謀資料中心與網通相關業務近一年營收成長 63%，目前已占公司整體營收約 15%，重要性持續提升。

哈斯表示，AI 應用對運算效能與能源效率要求大幅提高，而安謀在低功耗設計上的優勢，正成為吸引大型客戶採用的重要關鍵。

他指出，客戶採用安謀架構後，「可以用同樣的能耗獲得兩倍效能」，這也是近期訂單快速成長的重要推力。

儘管安謀最新財報中，智慧手機相關權利金收入不如市場預期，拖累股價回落，但哈斯仍對中長期成長充滿信心。他表示，公司有信心在 2031 會計年度達成 150 億美元營收目標，相較截至今年 3 月止年度的 49.2 億美元，等於未來 6 年營收規模將成長逾兩倍。