鉅亨網編譯段智恆 2026-05-08 00:30

晶片架構設計公司安謀 (Arm Holdings) 雖繳出優於市場預期的上季財報，但受智慧型手機需求疲弱拖累，高盛 (GS-US) 在財報後罕見重申「賣出」評級，並警告權利金業務短期面臨壓力，衝擊安謀美股 ADR 周四 (7 日) 盤前一度重挫近 9%，盤中續跌逾 8%，恐創近一年來最大單日跌幅。

高盛看空安謀！手機需求疲弱拖累權利金 盤中股價重挫逾8%(圖：REUTERS/TPG)

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安謀最新公布，截至 3 月底的 2026 會計年度第四季營收達 14.9 億美元，年增 20%，高於市場預估的 14.7 億美元；調整後每股獲利報 0.60 美元，也優於市場預估的 0.58 美元。調整後營業利益達 7.31 億美元，營業利益率高達 49.1%，整體獲利能力依舊穩健。

其中，授權與其他收入年增 29% 至 8.19 億美元，明顯優於市場預估的 7.756 億美元，反映人工智慧 (AI)、資料中心與新一代晶片設計需求仍相當強勁。

不過，市場高度關注的權利金收入僅報 6.71 億美元，低於市場預估的 6.933 億美元，成為拖累股價的關鍵。安謀執行長哈斯 (Rene Haas) 在法說會上坦言，智慧型手機市場需求比預期疲弱，手機出貨量在上季甚至轉為負成長，整體行動裝置市場仍將維持持平甚至略為下滑。

由於行動處理器約占安謀 2025 年權利金收入的 46%，智慧型手機市場放緩直接牽動公司核心獲利來源，也讓投資人重新檢視其成長動能。

哈斯強調，資料中心業務正快速成長，並有望逐步抵銷手機市場放緩帶來的衝擊。他指出，安謀在資料中心領域的角色正加速擴大。

展望本季，公司預估第一季營收將落在 12.1 億至 13.1 億美元之間，與市場預期大致相符；調整後每股獲利預估 0.36 至 0.44 美元，優於市場預估的 0.37 美元，營運支出預估也低於市場原先估計。

儘管財測整體不差，高盛分析師施奈德 (James Schneider) 仍在財報後重申安謀「賣出」評級。他指出，短期權利金業務承壓、晶片製造業務相較同業缺乏明確競爭優勢，加上目前估值偏高，都是維持保守看法的主要原因。