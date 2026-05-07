鉅亨網編譯段智恆 2026-05-08 01:10

知情人士表示，川普目前預計於 5 月 14 日至 15 日在北京與中國國家主席習近平會面，而奧歐特柏格預料將隨團同行。若行程成真，將成為近年來波音重返中國市場的重要象徵，也可能為延宕多年的大型訂單鋪路。

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歐特柏格上月底在財報法說會上曾透露，中國可能很快下達一筆「數量龐大」的波音客機訂單，但他也強調，任何交易都「百分之百取決於美中關係」，尤其將視川習會結果而定。

波音近年雖已逐步恢復向中國交付部分客機，但自 2019 年 737 Max 發生兩起空難後，中國成為全球首個停飛 737 Max 的國家，波音與中國航空公司的大型交易也幾乎停擺至今，雙方已有近 10 年未出現具規模的新訂單。

在此期間，中國航空公司持續向波音競爭對手空中巴士 (Airbus) 採購。中國南方航空上周才宣布採購 137 架 A320 系列客機，按目錄價格計算總值達 214 億美元。根據上海證交所公告，自 2025 年以來，中國向空巴下單總金額已累計約 550 億美元。

《彭博》3 月曾報導，中國當時已接近與波音達成最多 500 架 737 Max 客機的採購協議，原本預計於川普 3 月底訪中期間對外公布。不過，川普後來表示，因 2 月 28 日爆發的伊朗戰爭，美方要求延後訪中行程，導致相關計畫暫時擱置。

如今隨著川普訪中行程重新啟動，市場再度燃起波音重返中國市場的期待。不過，中東戰事仍為美中關係增添變數。中國是波斯灣能源最大買家之一，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 持續受戰事影響，也使全球能源供應與地緣政治風險持續升高，外界憂心川習會仍可能出現變數。