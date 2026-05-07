鉅亨網編譯段智恆 2026-05-08 02:30

美國紐約聯邦準備銀行 (New York Fed) 周四 (7 日) 公布最新消費者預期調查顯示，在伊朗戰爭推升油價與燃料成本後，美國民眾對未來一年通膨預期小幅升溫，但中長期通膨預期維持穩定，顯示能源衝擊雖正侵蝕家庭預算與消費信心，但市場尚未全面失去對通膨回落的信心。

紐約Fed調查：油價衝擊浮現 一年通膨預期升至3.6%(圖：REUTERS/TPG)

根據紐約聯準銀行 4 月消費者預期調查，美國消費者預估未來一年通膨率中位數升至 3.6%，高於 3 月的 3.4%；不過未來三年與五年的通膨預期則分別持平於 3.1% 與 3%，顯示長期通膨預期仍大致受控。

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此次調查反映，美伊戰事引發的油價衝擊正逐步傳導至家庭消費端。美國汽車協會 (AAA) 數據顯示，美國汽油價格本周已升破每加侖 4.5 美元，創 2022 年 7 月以來新高，加重家庭支出壓力。

不過，受訪者對汽油價格的預期反而略為降溫。消費者預估未來一年汽油價格將上漲 5.1%，低於 3 月調查的 9.4%，顯示民眾認為近期能源價格急漲未必持續。

調查也顯示，美國家庭財務壓力持續升高。更多受訪者表示，目前財務狀況比一年前更差，認為財務改善的人數則進一步減少。

此外，美國民眾對信貸環境也轉趨悲觀。認為目前借錢比一年前更困難的受訪者比重持續上升，預期未來取得貸款將更加困難的人數也同步增加，反映高利率環境持續壓抑家庭資金調度空間。

在就業市場方面，消費者對未來就業前景的憂慮也有所升溫。調查顯示，受訪者認為未來一年失業率將上升的機率升至 43.9%，較前月增加 0.4 個百分點，創一年來新高；認為自己未來一年可能失業的機率也升至 14.6%。