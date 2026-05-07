鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-08 03:10

最新數據顯示，自今年 3 月底以來，華爾街的反彈是由史上最少數量的股票推動的，這將美國市場集中度推至歷史新高，並引發外界對這波漲勢「脆弱性」的警告。

高盛 (GS-US) 首席美國股票策略師 Ben Snider 上周致函客戶時警告，在近期反彈「幫助推動美股廣度至近幾十年來最窄的水平之一」後，「急劇收窄的廣度預示著標普 500 指數近期的回檔風險」。

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標普自上月初以來已飆升超過 12%，當時中東戰爭停火的消息引發一場猛烈的反彈，而此一漲勢主要得益於少數幾檔大型科技股。

瑞銀分析師表示，衡量有股票實質貢獻指數表現指標—「有效成分股」在上週降至 42 檔的歷史低點，遠低於近幾十年來約 100 檔股票的典型水準。

Syz Bank 交易主管 Valérie Noël 說：「看似廣泛的市場韌性，在很大程度上只是一小群超大市值科技和 AI 股票在拉抬指數，而市場其餘股票則經歷一段更艱困時期。這增加了脆弱性風險。若市場對 AI 相關個股情緒逆轉，下行空間恐會很顯著。」

這波反彈幾乎完全集中在 AI 基礎設施領域，由 Alphabet、輝達、亞馬遜、博通和蘋果 5 檔科技股的強勁財報表現驅動，這 5 家公司漲幅就佔了標普近期漲幅的一半以上，這標誌著今年年初投資者慶祝股市回報擴大的一段時期的結束。

全球投資人在進入 2026 年時看好，本世紀以來表現落後的類股如超市、建商和礦業股的獲利將開始與大型科技巨頭趨向一致，進而引發華爾街資金輪動到科技股以外的一切族群，但資產管理公司 DWS 投資組合經理 Madeleine Ronner 表示，中東衝突「無疑削弱」這一論點，因飆漲的能源價格損害了非科技部門的獲利增長。

自美伊戰爭開始以來，費城半導體指數已飆升超過 40%，其中晶片製造商英特爾上漲超過 130%，記憶體巨頭閃迪 (Sandisk) 上漲 100%。

Pictet 資管公司高級多元資產策略師 Arun Sai 表示，今年初的擴散論點是基於「2026 年可能是更廣泛美國經濟的繁榮之年」的賭注，但能源衝擊已讓此假設脫軌，投資者現在不支持宏觀的「在戰爭迷霧中的不確定」，而是背書大型科技獲利的「確定性」。

根據 FactSet 數據，標普 500 科技類股今年第一季獲利增逾 40%，而金融板塊僅略高於 1%，醫療保健公司則出現獲利萎縮。