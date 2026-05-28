鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-28 17:00

美國聯準會 (Fed) 副主席 Philip Jefferson 今 (28) 日在東京演講時明確表示，鑑於美國勞動市場對近期能源衝擊展現出「很強的韌性」，貨幣政策應更聚焦於將通膨率拉回 2% 的目標水準。

這是 Jefferson 自上周五 (22 日)Fed 新任主席華許上任後，首度公開評論貨幣政策前景。

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Jefferson 說：「每次進行政策決策時，我都絕對專注於物價穩定。但在職責範圍內，我也必須考量勞動市場的狀況。」

他強調，當前美國勞動市場的強勁表現，賦予 Fed 更多空間來對抗頑固的通膨。

針對近期由中東局勢引發的油價飆漲，Jefferson 坦言，由於衝擊的規模與持續時間充滿不確定性，難以準確預測利率路徑，但稱社會各界都感受到能源與汽油價格上漲對民生的壓力，Fed 正密切關注這些供應衝擊帶來的次生效應。

Jefferson 還分析指出，雖然能源衝擊對經濟構成阻力，但 AI 投資的蓬勃發展正推動經濟持續增長。這種「AI 繁榮抵消能源逆風」的現象，使得貨幣政策溝通的重點，必須放在監測投資需求激增與供應衝擊的交互作用上。

Fed 將於下月 16 日至 17 日召開聯 0 邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，這將是華許主持的首場政策會議，市場普遍預期將按兵不動。