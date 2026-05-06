鉅亨網編譯段智恆 2026-05-07 02:30

石油輸出國組織 (OPEC) 原油供應進一步惡化。根據《彭博》最新調查，受美伊戰爭持續衝擊、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 封鎖與美軍海上封鎖行動影響，OPEC 4 月原油產量降至每日 2,055 萬桶，較前月再減 42 萬桶，創 1990 年以來、也就是 36 年來最低水準，凸顯波斯灣能源供應危機仍未解除。

《彭博》調查顯示，OPEC 產量在 3 月已大減 860 萬桶，創數十年來最大單月跌幅，主因戰事爆發後荷姆茲海峽一度全面停擺，重創波斯灣原油出口。進入 4 月後，雖然市場對外交解決抱持期待，但區域供應仍持續萎縮，進一步拖累 OPEC 整體產出。

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其中，科威特成為上月減產幅度最大的成員國，日產量較前月大減 47 萬桶至 80 萬桶，僅剩戰前不到三分之一水準。根據油輪追蹤數據，科威特出口量更大幅萎縮至每日僅 2.2 萬桶。

伊朗則是另一個主要拖累來源。伊朗在戰爭初期一度維持出口，同時限制其他國家使用荷姆茲海峽，但隨著美國自 4 月 13 日起加強海上封鎖，出口壓力持續升高。美國中央司令部 (CENTCOM) 本周一曾表示，自封鎖行動展開以來，美軍已重新引導 50 艘船隻。《彭博》估算，伊朗 4 月原油產量減少 18 萬桶至每日 305 萬桶，減產幅度較戰爭初期進一步擴大。

波斯灣供應中斷，已成為全球石油市場史上最大規模的供應衝擊，不僅推升航空燃油、柴油與汽油價格，也重新點燃市場對通膨回升與全球經濟萎縮的憂慮。近期國際油價也隨外交談判進展劇烈波動，倫敦原油期貨周三 (6 日) 一度重挫 7%，主因市場押注美國與伊朗可能接近達成停火協議。