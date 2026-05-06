鉅亨網編譯段智恆 2026-05-06 22:40

輝達 (NVDA-US) 與玻璃材料大廠康寧 (GLW-US) 周三 (6 日) 宣布達成一項可能改寫人工智慧 (AI) 基礎建設版圖的多年合作協議，雙方將在美國北卡羅來納州與德州興建 3 座先進製造設施，專門生產供 AI 運算使用的光學技術與光纖元件。

市場視此合作為 AI 伺服器架構從傳統銅線走向高速光傳輸的重要里程碑，消息激勵康寧股價盤中一度飆漲 17%，輝達也上漲約 4%。

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根據兩家公司聯合聲明，這項合作預計創造至少 3,000 個就業機會，並將康寧美國光學製造產能擴大至原本的 10 倍。不過，雙方並未公開交易總金額。值得注意的是，協議內容賦予輝達最高可投資康寧 27 億美元的權利，並取得最多 1,500 萬股普通股認股權，顯示這不僅是一筆供應協議，更帶有深度綁定供應鏈的戰略布局意味。

AI 資料中心迎關鍵轉折 光纖有望取代銅線

市場普遍認為，這項合作的核心，在於推動「共同封裝光學」(Co-Packaged Optics，CPO) 技術大規模商業化。雖然雙方並未透露具體產品細節，但業界推測，輝達正積極將康寧的玻璃光纖導入下一代 AI 機櫃級系統，逐步取代目前廣泛使用的銅纜傳輸架構。

共同封裝光學被視為 AI 基礎建設的下一場革命。與傳統銅線透過電子訊號傳輸相比，光纖透過光子傳輸資料，不僅速度更快，也能大幅降低能源消耗。康寧執行長 Wendell Weeks 今年初受訪時曾指出，以光子傳輸資料的耗電量，比電子訊號低 5 至 20 倍。

研究機構 Omdia 分析師 Vlad Galabov 表示，將光轉換模組直接放在晶片附近，可大幅減少訊號在電路板上的傳輸距離，不僅降低能源浪費，也能有效提升大型 AI 系統的穩定性與效率。

隨著單一 AI 伺服器內 GPU 數量持續增加至數百顆，資料傳輸距離同步拉長，光纖在成本與能源效率上的優勢也愈發明顯，這也是市場長期期待輝達加速導入 CPO 技術的重要原因。

從 ChatGPT 到 AI 軍備戰 輝達全面擴張供應鏈版圖

自 2022 年 OpenAI 推出 ChatGPT 後，全球科技巨頭大舉投入 AI 資料中心建設，推升整體 AI 基礎建設需求快速成長。輝達因掌握高階 GPU 核心技術，早已穩坐 AI 晶片龍頭地位，過去 5 年股價累計飆升約 14 倍。

如今，輝達正將布局從晶片延伸至更上游的光學與網路基礎設施。今年 3 月，輝達才宣布投資 40 億美元給兩家光學元件公司 Coherent(COHR-US) 與 Lumentum(LITE-US)，布局雷射與光電轉換技術；此次再攜手康寧，被市場視為打造完整 AI 傳輸生態系的重要一步。

康寧則憑藉光纖業務成功搭上 AI 浪潮。這家成立 175 年的材料大廠，除了為蘋果 (AAPL-US)iPhone 供應螢幕玻璃外，光通訊已成為其最大且成長最快的業務，股價過去一年累計大漲逾 250%。今年 1 月，Meta(META-US) 也宣布最高將投入 60 億美元，協助康寧擴建北卡州光纜工廠。