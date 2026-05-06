鉅亨網編譯段智恆 2026-05-07 01:00

《彭博》周三 (6 日) 報導，美國與伊朗持續近 10 周的軍事衝突，可能迎來重大外交突破。知情人士透露，伊朗正評估美方最新提出的一頁式諒解備忘錄 (MOU)，若德黑蘭最終接受相關條件，美國將逐步解除對伊朗港口的封鎖，並重新開放荷姆茲海峽(Strait of Hormuz) 航運，為後續核談判與停火安排鋪路。消息激勵國際油價重挫逾 10%，跌破每桶 100 美元，全球股債市場同步走高。

知情人士表示，伊朗預計將在未來兩天內，透過巴基斯坦向美方提出正式回應。不過，伊朗學生通訊社 (ISNA) 引述消息指出，美方方案中包含「過度且不切實際的提議」，近期已遭伊朗決策高層強烈反對，顯示雙方距離最終協議仍存在不小分歧。

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根據消息人士說法，這份由華府提出的一頁式和平方案，除包括逐步解除制裁外，也要求伊朗暫停鈾濃縮活動，後續再進一步展開更完整的核協議談判。若最終無法達成更廣泛協議，相關讓步條件仍可撤回。美國媒體 Axios 稍早率先披露這項方案內容。

美國總統川普周三透過社群平台表示，若伊朗接受已達成共識的條件，美國將終止軍事行動並解除對荷姆茲海峽的封鎖；但他也警告，若伊朗拒絕協議，「轟炸將開始。」川普稍早接受媒體訪問時則坦言，目前談雙方面對面簽署協議，「可能還太早」。

中國也開始公開介入斡旋。中國外交部長王毅在北京與伊朗外長阿拉齊 (Abbas Araghchi) 會晤時表示，恢復軍事衝突「並不可取」，呼籲雙方持續透過談判解決分歧。伊朗方面則透露，中方已提出一項四點和平倡議，但未進一步說明內容。

中國長期是伊朗最重要的能源客戶，吸收約九成伊朗原油出口。隨著中國國家主席習近平預計 5 月中旬在北京與川普會晤，市場預期中東局勢與能源供應問題，也將成為美中領導人會談的重要議題之一。