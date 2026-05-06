鉅亨網編譯段智恆 2026-05-07 00:00

根據外媒周三 (6 日) 報導，美國有線新聞網 (CNN) 創辦人特納 (Ted Turner) 辭世，享壽 87 歲。這位被譽為「24 小時電視新聞之父」的媒體傳奇，不僅一手打造全球首個全天候新聞頻道 CNN，也曾創立 TBS、卡通頻道 (Cartoon Network) 與 Turner Classic Movies 等知名媒體品牌，並在 1996 年以 80 億美元將特納廣播 (Turner Broadcasting) 出售給時代華納(Time Warner)，深刻改寫美國媒體產業版圖。

CNN創辦人辭世享壽87歲 川普發文悼念老友並批媒體變了(圖：REUTERS/TPG)

CNN 周三引述特納企業 (Turner Enterprises) 聲明報導，特納已於當天辭世。特納 2018 年曾公開表示罹患路易氏體失智症 (Lewy body dementia)，此後便鮮少公開露面。根據《富比世》(Forbes) 估計，特納生前身價約 28 億美元。

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特納 1938 年出生於俄亥俄州辛辛那提，1970 年買下亞特蘭大一家地方電視台，並在 1980 年創辦 CNN，開創全球 24 小時即時新聞模式，徹底改變電視新聞產業。之後他陸續打造 TBS、卡通頻道與 Turner Classic Movies，並曾擁有美國職棒亞特蘭大勇士隊與 NBA 亞特蘭大老鷹隊，事業版圖橫跨媒體、體育與娛樂。

1996 年，特納以 80 億美元將特納廣播出售給時代華納，原本被視為其商業生涯代表作，但隨後時代華納於 2001 年與美國線上 (AOL) 合併失利，特納持股價值一度蒸發約 70 億美元，也逐步失去對自己親手打造媒體帝國的控制權，並於 2003 年辭去副董事長職務。

近年隨著串流平台崛起，傳統有線電視產業面臨巨大挑戰，CNN 也歷經多次轉手與重整。如今，Paramount Skydance 正尋求收購其母公司，市場預期這家特納一手打造的新聞品牌，未來仍可能面臨更多變革。

特納辭世後，美國總統川普透過 Truth Social 發文悼念，稱特納是「廣播史上最偉大的人物之一，也是我的朋友」。川普同時藉機批評 CNN，直言特納當年出售 CNN 後，看到新東家把這個他的「寶貝」逐步「摧毀」，並稱 CNN 後來變得「過度政治正確 (woke)」，與特納原本的理念背道而馳。

圖：川普 Truth Social