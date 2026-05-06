鉅亨網編譯段智恆 2026-05-07 00:30

《華爾街日報》(WSJ)周三 (6 日) 引述知情人士報導，美國與伊朗的談判代表正加緊敲定一份僅一頁、共 14 項內容的諒解備忘錄(Memorandum of Understanding，MOU)，作為結束雙方衝突的初步外交框架，並為後續為期一個月的正式談判鋪路。若進展順利，雙方最快下周將在巴基斯坦重啟面對面磋商。

WSJ：美伊擬敲定14點備忘錄 最快下周赴巴基斯坦重啟和談(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，這份備忘錄將作為後續停火與政治協商的基礎文件，內容涵蓋核計畫、安全安排與區域航運等敏感議題。知情人士透露，伊朗已釋出訊號，願意就其核計畫展開討論，為這場持續數周的軍事與外交僵局帶來新的突破希望。

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不過，多項核心分歧仍未解決，包括伊朗鈾濃縮活動暫停期限應維持多久、現有濃縮鈾是否移出境外，以及伊朗要求在未來持續扮演荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 監管角色等問題，預料都將成為後續正式談判最具爭議的焦點。

市場人士指出，荷姆茲海峽如今不僅是中東地緣政治衝突的核心，更已成為美伊雙方的重要談判籌碼。這條全球最關鍵的能源運輸通道近期持續受到軍事衝突與護航行動影響，導致原油與汽油價格大幅波動，並對全球經濟帶來額外壓力。

分析認為，持續升高的能源價格，不僅加劇全球通膨壓力，也對伊朗國內經濟與政治穩定形成負擔。與此同時，美國總統川普也面臨政治層面的現實壓力。隨著期中選舉逐漸逼近，若中東局勢持續動盪、油價高檔不墜，恐增加白宮在經濟與民意上的壓力。