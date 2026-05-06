鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-07 05:20

近日，保時捷將持有的 Bugatti Rimac 的 45% 股權及 Rimac 集團 20.6% 股權，轉讓給由紐約創投基金 HOF Capital 牽頭的國際財團，整體估值約 10 億歐元，預計今年底前完成交割。

這場震動汽車業的交易，既是豪華車廠在業績承壓與電動化轉型雙重壓力下的戰略收縮，也反映全球超豪華汽車市場正迎來深度重構與洗牌。

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一切根源於保時捷自身的業績滑坡。2025 財年，保時捷營收年減 9.5% 至 362.7 億歐元，營業利潤從 2024 年的 56.4 億歐元大幅回落至 4.13 億歐元，跌幅達 92.7%，銷售回報率從 14.1% 驟降至 1.1%，昔日穩居豪華品牌獲利前列的地位不再，而在核心市場中國，去年銷量年減 26% 至 4.2 萬輛左右，市場增長紅利宣告消退。

業績承壓下，高投入、低回報的 Bugatti Rimac 業務首當其衝。作為頂級超跑標竿，Bugatti 年產能有限，新車研發與技術迭代投入卻居高不下。

過去福斯與保時捷默許其獲利弱勢，將其視為展示頂尖工業實力的技術名片，側重品牌價值賦能，而非商業獲利，但在利潤大幅縮水、資金投向趨緊的當下，常年消耗大量研發資源，卻無法穩定盈利，Bugatti 從品牌圖騰淪為經營負擔。

保時捷此時出讓股權回籠資金，既能優化財務報表、減少持續投入，也能集中資源投向核心主業，是務實的戰略取捨。

更深層的行業邏輯是，全球電動化浪潮帶來的賽道更迭。傳統燃油大排氣量超跑處境尷尬，碳中和政策與車企 ESG 考核持續緊縮，大排氣量機型發展空間受限；高性能純電超跑快速崛起，以電氣化架構碾壓傳統燃油超跑的加速與極速性能，燃油機積累的技術壁壘正被快速抹平。

超豪華汽車品牌的競爭邏輯已從單純比拼內燃機極限，轉向電動化、智能化與整車工程能力的綜合較量。

當歐美豪華車廠受財務拖累而分拆超跑資產時，中國品牌正穩步入局超豪華高性能賽道。

比亞迪高端序列仰望推出 U9 Xtreme 純電超跑，全球限量 30 輛，依託 1200V 高壓平台與四電機布局，硬核性能躋身紐北「七分俱樂部」。

中國長城汽車發布高性能架構，官宣布局 GT3 賽事體系，推進賽道賽車與民用高性能車型研發，切入國際頂級高性能領域。

中國汽車工業向上進階已然清晰。早年自主品牌難以觸碰超豪華汽車領域，如今比亞迪、長城等憑藉電動化、智能化及高性能動力的自研積澱，在穩固主流乘用車基本盤之餘，正向超豪華核心技術圈層突破，逐步改寫歐美品牌長期壟斷的格局。

保時捷清光 Bugatti 股權，是燃油頂級超跑時代式微的真實寫照，而中國品牌的布局，則是汽車工業崛起的鮮明信號。