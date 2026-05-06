鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-06 22:50

中國共產黨中央政治局委員、外交部長王毅周三 (6 日) 在北京與伊朗外長阿拉格齊舉行會談。適逢兩國建交 55 週年，這場被外界視為「在懸崖邊緣進行的戰略突圍」的會面，凸顯區域局勢正處於戰和轉換的關鍵節點。

中國《看看新聞》報導，阿拉格齊一身休閒裝連夜趕抵北京，在外交部官宣後不到 12 小時即展開行程，傳遞出德黑蘭急需一個既能對話、又不設前提條件的國際夥伴來為局勢降溫的明確信號。

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會談中，王毅強調，中國自戰事發生以來一直積極勸和促談，認為全面止戰刻不容緩，重啟戰端不可取，堅持談判尤為重要。中國支持伊朗維護國家主權和安全，並讚賞伊朗願透過外交途徑尋求政治解決。

關於荷姆茲海峽與區域架構，王毅主張波斯灣和中東國家應把命運掌握在自己手裡，鼓勵伊朗與更多波斯灣國家對話、實現睦鄰友好，中國願致力緩局降溫、消弭戰事，為啟動和談繼續提供助力。

阿拉格齊則通報伊美談判最新情況，表示希望和平永久解決問題，並直言伊朗信任中國，期待北京繼續促和止戰、支持建立戰後地區新架構，王毅則回應中國是伊朗可信賴的戰略夥伴。

阿拉格齊在半個月內奔波四國，從巴基斯坦、阿曼到俄羅斯、中國，戰略空間拓展邁出重要一步。