鉅亨網編譯許家華 2026-05-07 04:02

美國與伊朗戰事進入關鍵轉折點。美國總統川普一方面表示，過去 24 小時內美伊展開「非常良好」對話，並稱雙方「很有可能」達成協議；另一方面也強硬警告，若伊朗拒絕接受條件，美方將展開「更高強度」轟炸行動，凸顯外交與軍事壓力同步升級。

川普周三 (6 日) 透過社群媒體指出，若德黑蘭「同意既有承諾」，美國與以色列自 2 月下旬展開的軍事行動「史詩怒火行動（Operation Epic Fury）」將告結束，並可能解除對伊朗港口與航道的封鎖，使荷姆茲海峽「向所有國家開放，包括伊朗」。但他同時警告，若談判破裂，「轟炸將開始，且強度將遠高於以往」。

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綜合多家外媒報導，白宮正推動一份「一頁式」諒解備忘錄，涵蓋約 14 項條款，作為結束戰爭的初步框架。美國預期伊朗將在 48 小時內對多項核心條款作出回應，這也是自今年 2 月底戰事爆發以來，雙方最接近達成協議的一次。

根據目前曝光的內容，潛在協議可能包括伊朗暫停核濃縮活動、美方逐步解除制裁並釋放遭凍結資金，同時雙方放寬對荷姆茲海峽的航運限制。該海峽承載全球約五分之一石油運輸，長期封鎖已導致能源市場劇烈波動。

川普亦在接受媒體訪問時表示，美方正「接近」達成協議，甚至可能在其本月訪問中國前完成。不過他也坦言，目前討論領袖面對面會談仍「為時過早」，但戰爭「有很大機會結束」。

伊朗方面則維持審慎立場。外交部發言人表示正「評估」美方提案，並將透過調解方巴基斯坦回應。外長阿拉格齊在與中國外長會晤後強調，伊朗只會接受「公平且全面的協議」，並重申維護國家主權與尊嚴的立場。

區域與大國因素持續影響談判走向。分析指出，北京在伊朗能源出口中扮演關鍵角色，可能在美中領導人會晤前，對德黑蘭施加降溫壓力。同時巴基斯坦亦證實參與斡旋，顯示多邊外交正同步推進。

儘管談判氣氛改善，軍事對峙仍未完全停止。美方日前宣布暫停代號「自由計畫」的護航行動，該計畫原旨在以軍事力量確保船隻通過荷姆茲海峽。不過，美國仍維持封鎖措施。美國中央司令部表示，一艘試圖突破封鎖的伊朗籍油輪在未遵從警告後，遭美軍戰機開火破壞操舵系統。

近期衝突亦持續升溫，包括伊朗對協助護航的美軍發動攻擊，以及對阿聯酋目標發起新一輪打擊；美方則聲稱擊沉多艘干擾商船的小型伊朗船隻，顯示停火雖自 4 月初生效，但局勢依舊脆弱。

市場反應則顯示投資人押注局勢降溫。布蘭特原油價格一度重挫約 7.1% 至每桶 102.04 美元，全球股市同步上揚，美股主要指數走高。然而油價仍遠高於戰前約 70 美元水準，反映風險尚未完全消散。