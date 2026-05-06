鉅亨網編譯段智恆 2026-05-06 23:10

蘋果 (AAPL-US) 正以前所未見的速度加碼人工智慧 (AI) 布局。根據最新財報與分析師拆解，蘋果今年第一季研發支出占營收比重首度突破 10%，創至少 30 年來新高，顯示這家 iPhone 製造商正投入前所未見的資源，試圖在生成式 AI 競賽中縮小與大型雲端業者的差距。

庫克為何在交棒前突然加碼AI？蘋果30年數字透露答案(圖：REUTERS/TPG)

隨著執行長庫克 (Tim Cook) 將於 9 月交棒給硬體主管特納斯(John Ternus)，市場也開始關注，蘋果這波研發支出飆升，是否預告新一輪產品革命即將展開。

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蘋果截至 3 月底的季度中，研發支出占營收比重升至 10.3%，高於前一季的 7.6%，也高於去年同期的 9%。更值得注意的是，在同期營收年增 17%、創 2021 年以來最快成長速度之際，研發支出年增幅卻高達 34%，增速幾乎是營收的兩倍，顯示蘋果正以前所未有的力道押注下一波技術轉型。

Deepwater Asset Management 管理合夥人 Gene Munster 指出，蘋果終於開始追上大型科技同業在 AI 上的投資節奏。Google(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 本季平均研發支出年增約 29%，而蘋果這次 34% 的增幅，不僅追上同業，更反映管理層已感受到 AI 產品競爭帶來的急迫感。

研發支出首破 10% 蘋果 AI 戰略明顯加速

庫克在上周財報電話會議上也罕見正面回應相關議題，坦言蘋果「確實投入更多」，並指出研發支出的成長速度「明顯高於公司整體成長」，資金正持續投入新產品與新服務。

Bernstein 分析師在最新報告中指出，從去年 12 月季度到今年 3 月季度，蘋果研發支出的跳升，是公司全面追逐 AI 商機的重要訊號，尤其今年稍晚蘋果已確認將推出新版 Siri 與 Apple Intelligence 更新，市場預期這些研發資源正逐步轉化為具體產品。

美國銀行 (BAC-US) 則預估，蘋果研發支出占營收比重在 6 月季度仍將維持在 10% 以上，直到下半年才可能略為回落；摩根士丹利 (MS-US) 模型也顯示，蘋果 2026 會計年度的研發支出仍將持續快速攀升。

從 iPod 到 AI 穿戴裝置 蘋果再押下一波產品革命

市場之所以高度關注這波研發支出升溫，部分原因在於蘋果過去也曾在產品轉折點大幅提高研發投入。2001 年，蘋果在網路泡沫與 911 事件後加碼研發，當年推出第一代 iPod，成功改寫全球音樂產業格局，並為後續 iTunes 生態奠定基礎。當時蘋果研發支出占營收比重，從 5% 快速升至 8%。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 認為，當前情況與 iPod 時代有某種相似性，但規模已不可同日而語。2003 年蘋果全年研發支出僅 4.71 億美元，營收 62.1 億美元；如今蘋果一周創造的營收，幾乎就超過當年的全年規模。

他指出，如今蘋果若成功推出下一代 AI 硬體，例如智慧眼鏡、AI 穿戴裝置，潛在銷量可能從過去的數百萬台，直接跳升至數億台規模。

根據先前外媒披露，蘋果目前正加速開發 3 款以 Siri 為核心的 AI 穿戴裝置，包括智慧眼鏡、掛飾型裝置，以及內建攝影功能的新款 AirPods，市場預期最快未來兩年內陸續問世。

資料中心支出仍落後同業 市場聚焦 WWDC 與摺疊 iPhone

不過，相較 Google、亞馬遜、Meta 與微軟每年投入數千億美元建置 AI 資料中心，蘋果在資本支出方面仍顯保守。過去兩季，蘋果資本支出僅 43 億美元，低於去年同期約 60 億美元。

在 AI 基礎建設尚未全面擴張之際，蘋果目前仍高度依賴外部合作。今年 1 月，蘋果宣布 Google 旗下 Gemini 模型將支援旗下 AI 功能，包括今年即將登場的新版 Siri。當分析師在財報會議上追問蘋果如何平衡內部 AI 模型與 Google 合作時，庫克僅表示，與 Google 的合作「進展順利」，並強調公司也對自主研發成果感到滿意。

值得注意的是，蘋果財務長帕雷克 (Kevan Parekh) 也透露，公司未來不再以「淨現金中性」為資本配置目標，將重新評估現金與負債策略，被市場解讀為未來可能出現更大規模投資或併購。