鉅亨網編譯段智恆 2026-05-27 01:31

加拿大新法引爆科技圈怒火 蘋果、Google猛批隱私風險(圖：REUTERS/TPG)

這項名為《合法存取法案》(Lawful Access Act) 的 C-22 法案，目前已通過加拿大國會下議院三讀中的前兩讀，接下來還需送交參議院審查。法案現正接受國會委員會與利益相關方意見，但目前外界批評聲浪持續升高。

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爭議焦點主要集中於政府可要求企業保留更多用戶中繼資料 (metadata)，以及賦予執法機關更大權限存取電子數據。

Google 在提交給國會委員會的信函中批評，法案賦予政府「大規模秘密命令權」，可要求科技公司建立或維持攔截與調閱數據的技術能力，並呼籲修改多項條文。

蘋果則表示，法案可能迫使企業在產品中加入「後門」(backdoor) 機制，以便政府存取用戶資料，而這是蘋果「永遠不會做的事」。

加密通訊軟體 Signal 本月稍早也向加拿大《環球郵報》表示，若法案要求其破壞用戶隱私與加密保護，公司將退出加拿大市場。

VPN 業者同樣反應強烈。NordVPN 表示，若法案維持現行版本，公司將考慮撤出加拿大。加拿大本地 VPN 公司 Windscribe 則批評法案形同「大規模監控」。

加拿大 VPN 公司 Tailscale 雖未揚言離開，但也呼籲修法，要求執法單位必須逐案取得法院授權，並警告法案中的「廣泛中繼資料保留」與「技術能力要求」存在風險。

Shopify(SHOP-US)執行長魯特克 (Tobi Lütke) 更在社群平台 X 發文直言，法案內容「充滿荒謬條文」，甚至可能對加拿大科技產業造成「致命打擊」。

美國政界也開始關注此事。兩名美國國會委員會主席已致函加拿大公共安全部長阿南達桑加里 (Gary Anandasangaree)，警告法案恐對美國民眾資料安全與跨境隱私帶來重大風險。

不過，加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 政府則強調，加拿大是「五眼聯盟」、七大工業國集團 (G7) 與歐盟成員中，少數尚未建立合法數據調閱機制的國家。