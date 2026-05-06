鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-06 16:20

超微 (AMD-US)在美股周二 (5 日) 盤後發布 2026 財年第一財季業績，執行長蘇姿丰在財報電話會議上釋出強烈利多訊號。

蘇姿丰認為，AI 推理與智能體應用正重塑算力結構，CPU 地位不斷抬升，超微已進入新一輪高成長通道，而 Helios 平台晶片、軟體與系統均按關鍵節點推進，為 AI 基礎設施擴張提供核心支撐。

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她指出，受智能體 AI 與推理需求驅動，未來幾年伺服器 CPU 總潛在市場年複合成長率 (CAGR) 將超過 35%，並將 2030 年規模預期從去年的 600 億美元翻倍上調至 1200 億美元。

她強調，雲端服務商與企業客戶的 CPU 需求均大幅提升，CPU 與 GPU 並非替代而是互補關係，預計今年第二季伺服器 CPU 營收年增率超過 70%，強勁動能將延續至 2027 年下一代驍龍處理器量產。

蘇姿丰還指出，客戶對 Helios 平台的 MI450 系列 GPU 需求極為旺盛，目前已向核心客戶送樣，計畫下半年啟動量產出貨；核心客戶預測量已超過初始計畫，OpenAI 簽署數個 GW 級部署協議，Anthropic 也將採用 MI400 系列，還有更多新客戶洽談大規模部署。

基於擴大的需求能見度，她對 2027 年資料中心 AI 業務年營收達數百億美元、未來數年增長超越 80% 長期目標深具信心，並強調將與客戶推進「深度協同工程」優化大規模部署。