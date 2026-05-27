〈國巨股東會〉陳泰銘：需求很好下半年會非常忙 MLCC漲價「拭目以待」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-27 12:45

被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長陳泰銘表示，從客戶需求來看「下半年會非常忙」，針對 MLCC 產品是否會跟進日韓同業調漲，他則表示「拭目以待」。

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網記者彭昱文攝)

國巨執行長王淡如補充，目前接單與出貨比 (B/B Ratio) 已達 1.3，AI 產品的 BB 值更高、達 1.4，預期產能稼動率將持續提高，目前一般品預計上升到 80% 以上，特殊品則會上升到 90% 以上。

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陳泰銘表示，AI 並不是短期的題材，而是一個會影響未來數十年以上的產業結構性轉變，國巨在 AI 用量大的 NP0 電容市佔率最高，鉭電、電阻在國內都算是領先廠商，不管是 GPU、ASIC 的 AI 伺服器，全部都是國巨的客戶。

陳泰銘進一步指出，現在市場消息很亂，雖然多屬於正面混亂，像是同業都有提到產能滿載或是交期拉長，但這就代表沒有成長空間，而國巨每年都在做擴充，因應需求提前部屬，因此不論在技術或是供應上，客戶都可以很放心。