〈台股盤後〉權值股急行軍攻克4萬4山頭 大漲731點再刷新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
美股費半指數昨 (26) 日大漲逾 5% 創高，台股今 (27) 日在電子權值股走揚，加上被動元件、記憶體全面噴漲，盤中最高漲至 44818.25 點，再度刷新歷史新高，終場漲 731.43 點或 1.68%，以 44256.8 點作收，站上 4 萬 4 關卡，同步創收盤新高，成交量 1.56 兆元。
聯電 ADR(UMC-US) 昨天大漲超過 17%，聯電 (2303-TW) 今天同步表態，亮燈漲停鎖死 143.5 元。其他電子權值股也大多走揚，台積電 (2330-TW) 漲 30 元或 1.32%，收 2300 元，聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光 (3711-TW) 漲勢凌厲，皆大漲逾半根停板，鴻海 (2317-TW) 則漲逾 1%，不過廣達 (2382-TW) 表現相對弱勢，跌逾 1%。
受惠 AI 浪潮，高階被動元件短缺，即便被列入處置股，今天仍強勢表態，多檔亮起紅燈，華新科 (2492-TW)、凱美 (2375-TW)、立隆電(2472-TW)、今展科(6432-TW) 紛紛漲停，一哥國巨 *(2327-TW) 也大漲逾半根停板。
另外，美光 (MU-US) 股價昨天飆漲 19%，帶動記憶體族群今天同步跟漲，華邦電 (2344-TW)、廣穎 (4973-TW) 強攻漲停，力積電 (6770-TW)、青雲 (5386-TW) 漲逾半根停板，晶豪科 (3006-TW) 漲逾 3%，南亞科 (2408-TW) 及創見 (2451-TW) 則有 1 至 2% 漲幅。
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