〈台股盤後〉權值股急行軍攻克4萬4山頭 大漲731點再刷新高

美股費半指數昨 (26) 日大漲逾 5% 創高，台股今 (27) 日在電子權值股走揚，加上被動元件、記憶體全面噴漲，盤中最高漲至 44818.25 點，再度刷新歷史新高，終場漲 731.43 點或 1.68%，以 44256.8 點作收，站上 4 萬 4 關卡，同步創收盤新高，成交量 1.56 兆元。