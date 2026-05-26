鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 16:00

根據花旗集團最新發布的產業展望報告，全球伺服器 CPU 市場即將進入爆發式成長期，市場規模預計將從去年的 293 億美元，一路攀升至 2030 年的 1320 億美元。

報告指出，這波擴張的核心動能將來自於被稱為「代理型 CPU」(Agentic CPU) 的全新晶片類別，這類處理器專為支援自主性愈來愈高的 AI 工作負載而設計。

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根據花旗分析，通用型伺服器 CPU 市場的年複合成長率 (CAGR) 將達 20%，至 2030 年規模約 509 億美元；AI 頭節點處理器 (AI head node processors) 則以 21% 速度成長至 211 億美元，最引人注目的是代理型 CPU，預估 CAGR 高達 185%，到 2030 年市場規模將飆升至 594 億美元，成為驅動產業轉型的火車頭。

這項預測背後的現實依據，是 2026 年以來 AI 智能體 (AI Agents) 集中爆發。

隨著 Anthropic 推出 Claude Cowork，以及 OpenClaw 等可自主執行任務的超級 AI 代理工具問世，AI 算力架構的瓶頸正從以矩陣運算為核心的 GPU，徹底轉向以控制流、任務編排、記憶體與 I/O 協調為核心的資料中心 CPU。

過去兩年，AI 產業敘事幾乎被 GPU 壟斷，CPU 僅扮演輔助角色，但在智能體與強化學習 (RL) 工作負載崛起後，CPU 戰略地位正經歷結構性重估。智能體的本質不再是單次運算，而是將請求拆解成一整套複雜的工作流，涉及任務編排、沙箱執行、狀態維護等高併發控制，這些都是 GPU 難以勝任而必須仰賴 CPU 的領域。

知名半導體分析機構 SemiAnalysis 首席分析師 Dylan Patel 表示，AI 工作負載的典範轉移正導致 CPU 面臨「極其嚴重的產能短缺」。

TrendForce 也指出，AI 資料中心的 CPU 與 GPU 配比將從目前的 1:4 至 1:8，演變至智能體時代的 1:1 至 1:2，進一步擴大供需缺口。

這場結構性轉變已在市場引發連鎖反應。英特爾與超微今年首季底已針對部分 CPU 產品漲價。同時，GPU 巨頭輝達與 IP 授權商安謀罕見地在同月宣布進軍伺服器 CPU 市場，釋放出強烈的產業信號。

英特爾打算在今年推出兩款旗艦產品，基於 18A 製程與 Foveros Direct 混合鍵合技術的 Xeon 6 + 與 Xeon 7，最高可提供 288 核與 650W TDP。

然而，受制於 18A 製程良率問題，量產時程恐延至 2027 年。相較之下，超微步調更為穩健，今年旗艦 EPYC Venice 將採用台積電 N2 製程與 Zen 6 架構，透過 CoWoS-L 與 SoIC 先進封裝，實現 256 核 / 512 執行緒，被視為市場最強競爭者。

除英特爾與超微傳統 CPU 雙雄外，非典型玩家正加速湧入；輝達宣布將 Vera CPU 作為獨立產品銷售，配備 1.8 TB/s 的 NVLink-C2C 互連，可與自家 GPU 共享記憶體；安謀則終結 35 年的純授權商歷史，推出首款自研安謀 AGI CPU，並提供高達 1PB 記憶體的液冷機架方案。

與此同時，亞馬遜 AWS、微軟與谷歌等超大規模雲端服務商也積極部署自研 CPU，從大規模訓練轉向 AI 系統的商業化部署。

花旗預估，到 2030 年，英特爾仍將以 47% 市佔率保持領導地位，超微佔 34%，安謀及其他競爭者則佔剩餘 19%。