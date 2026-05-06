鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-06 13:30

亞馬遜 (AMZN-US) 股價周二 (5 日) 連四日創新高，收盤市值達到 2.95 兆美元，有機會成為第五個加入「3 兆美元市值俱樂部」的成員，亞馬遜雲端運算服務 (AWS) 業績出色、自研晶片業務的年化營收衝高都帶來動能。

3兆美元俱樂部第五人？亞馬遜股價連四日創新高 距歷史里程碑只需再漲1.7% (圖:Reuters/TPG)

亞馬遜周二收盤上漲 0.6%，收在每股 273.55 美元，根據道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data)，若要達到 3 兆美元市值，股價需再上漲 1.7%，達到 278.89 美元。

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若亞馬遜成功達標，將代表其市值在六年三個月的時間裡成長兩倍：亞馬遜先是在 2020 年 2 月 4 日成為市值 1 兆美元的公司，接著在不到兩年前、也就是 2024 年 6 月 26 日突破 2 兆美元大關。

受惠於公司在人工智慧 (AI) 領域的研發與投資，亞馬遜股價這幾個禮拜以來持續上漲。上周公布的第 1 季財報顯示各項業務都成長，尤其是雲端部門：AWS 營收年增 28%，創 15 季以來最快增速，營業利益率達 37.7%，也創去年第 1 季以來最佳表現。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 在分析師會議上表示，在不含近期與 Anthropic 簽署的 1000 億美元協議的情況下，AWS 的未實現訂單已達 3640 億美元，高於 2025 年底的 2440 億美元。

賈西說：「為了讓大家對我們的成長有概念，AWS 推出三年後的年化營收預估值為 5800 萬美元。在這波 AI 浪潮的前三年，AWS 的 AI 業務年化營收預估值已超過 150 億美元，規模是一開始的將近 260 倍。」

不僅如此，亞馬遜的 Trainium 晶片已獲得超過 225 億美元的營收承諾，主要歸功於與 Anthropic 及 OpenAI 的協議，這使其晶片幾乎被預訂一空。該公司表示，在過去 12 個月內已交付超過 210 萬顆 AI 晶片，其中半數以上為 Trainium 晶片。

另一款 Graviton 系列處理器，則是亞馬遜近期與 Meta 簽署價值數千萬美元協議的核心。整體而言，晶片業務的年化營收預估值已突破 200 億美元，亞馬遜表示，這代表年成長率達到三位數。

William Blair 分析師 Dylan Carden 說：「即使客戶增加在 AWS 的 AI 支出，也會產生『光環效應』，帶動 AWS 核心服務的消費同步成長。」他指出，這展現出 AWS 在規模與現有企業關係方面的根本競爭優勢，因此給予該股「優於大盤」的評等。

亞馬遜也持續擴張其他領域，該公司周一宣布將其貨運、配送、物流與包裹寄送服務向所有企業開放，不再只僅限於平台賣家。Baird 分析師 Colin Sebastian 指出，這項計畫可能發展成規模達 250 億美元的業務，並擴大亞馬遜的物流版圖。