鉅亨網記者張韶雯 台北
瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮今 (6) 日對全球資產配置發表最新看法。他指出，當前市場正由人工智慧（AI）浪潮、能源供應衝擊及貨幣政策轉向共同形塑，台股走勢雖隨美股波動，但在先進製程領先布局下，長期成長動能穩健。胡俊禮建議，面對多重交織的宏觀驅動力，投資者應維持投資紀律，配置短至中期優質債券鎖定收益，並納入黃金對沖不確定性。
在 AI 主題方面，胡俊禮認為產業正進入結構性加速階段。全球科技巨頭雲端業務營收增速顯著提升，顯示企業 AI 需求噴發。雖然龐大的數據中心與 GPU 資本支出可能使短期自由現金流承壓，但企業對長期投資回報（RoIC）信心十足。台灣股市作為關鍵受益者，受惠於代理式 AI 對算力的渴求，帶動先進製程產能大幅擴張，加上先進封裝（CoWoS）與光電整合技術，成為支撐 AI 運算的重要基礎。
能源市場則面臨供應衝擊。胡俊禮分析，中東局勢導致荷姆茲海峽運輸受限，全球原油供應明顯收縮。儘管市場擔憂需求破壞，但實質上是供應不足而非價格上升所致。目前交通燃料需求穩定，而在美國原油出口創新高的背景下，庫存下降將推升價格。瑞銀維持布蘭特油價短期目標每桶 100 美元，若供應持續受阻，不排除短期衝破 150 美元以抑制需求。
針對貨幣政策，胡俊禮預期聯準會（Fed）中期方向仍偏寬鬆。儘管目前通膨風險令官員持謹慎態度，但隨下半年核心通膨放緩與勞動市場轉弱，加上高油價對經濟的負面影響，Fed 仍有降息空間。投資策略上，建議鎖定收益型資產，配置高品質債券，並適度補充亞洲美元債與股息策略。
胡俊禮最後強調，在快速變動的世界中應保持投資，避免過度保守。股票資產仍具吸引力，但不宜過度集中，應擴展至不同區域與產業。固定收益方面，短至中長期高品質債券是組合基石，而大宗商品尤其是黃金，在地緣政治不確定及全球負債偏高環境下，具備優異的分散風險功能。
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