全球穩定幣規模破3200億美元！渣打報告：非美穩定幣具48%潛能 看好台灣挾2大優勢

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-06 19:05

渣打集團今（6）日發布全球穩定幣研究報告指出，隨著穩定幣發行規模突破 3,200 億美元，穩定幣已從單純的加密資產交易轉型為數位金融體系的新型結算工具 。儘管目前市場仍以美元穩定幣為主，但其在非美元幣別的配置上仍有 48% 的成長空間 。渣打分析認為，台灣憑藉成熟的監管框架與國際化供應鏈優勢，在數位結算解決方案的應用上具備良好基礎，未來若法規框架更趨明確，將有助於降低企業跨境資金流動性障礙 。

全球穩定幣規模破3200億美元！渣打報告：非美穩定幣具48%潛能 台灣挾2大發行優勢。（圖：shutterstock）

渣打集團最新發布的《非美元穩定幣如何邁向規模化發展》報告顯示，全球穩定幣市場正迎來結構性轉變 。截至 2026 年第一季，全球穩定幣總交易額已創下單季超過 28 兆美元的新高紀錄 。渣打觀察到，雖然美元在傳統跨境支付佔比約 50%，但目前穩定幣市值卻有超過 98% 是以美元計價，這中間存在著明顯的結構性落差，預示著非美元穩定幣具備可觀的發展潛力 。

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報告進一步指出，穩定幣的應用場景正逐步融入企業的跨境支付與流動性資金調度 。渣打認為，未來非美元穩定幣的規模化發展將受三大結構性因素驅動：基礎建設效率、跨境結算機制的一致性，以及區域貿易動能 。對於跨時區營運的企業而言，穩定幣結合了法定貨幣的穩定性與區塊鏈的結算效率，能有效縮短跨境結算時間 。

針對市場需求潛力，渣打參考世界銀行「營商環境成熟度評估」指出，跨境交易阻礙較大的新興市場對穩定幣需求較高 。而在亞太地區，台灣的穩定幣發展趨勢與新加坡、香港等金融中心接近 。報告強調，台灣在「營運條件」與「監管框架清晰度」等指標上表現突出，反映出金融體系與市場穩定性具備優勢 。

渣打銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲表示，穩定幣並非要取代現有支付體系，而是因應全球貿易結構轉變，為企業提供更透明且具彈性的結算選擇 。