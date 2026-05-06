鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-06 11:21

Meta股價便宜有陷阱？低估值背後「3大隱憂」曝。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，就現階段基本面而言，Meta 的營運動能仍然強勁。今年第一季營收年增 33%，成長幅度在這樣體量的企業中實屬罕見。

‌



Meta 也被視為大型科技公司中，在運用 AI 提升廣告業績方面最為成功的案例。透過 AI 優化內容推薦，引導用戶更頻繁地點擊廣告，第一季廣告點擊後的轉換率更提升了 6%，廣告單價亦同步上揚。

然而，分析指出，Meta 的用戶成長的動能正在消退，使人們有理由懷疑 Meta 的 AI 熱潮能否持續。

Meta 旗下 Facebook、Instagram、WhatsApp 與 Messenger，第一季每日活躍用戶雖逾 35 億人，但年增率卻僅 4%，且較上季出現下滑，是自 2019 年開始揭露該指標以來的首次。

報導指出，從長期來看，用戶成長仍是一項重大課題。若用戶基數無法有效擴張，AI 再強大，廣告業務的天花板終將到來。

雖然 Meta 已在 AI 智慧眼鏡上取得初步成績，但短期內難以撼動智慧型手機的地位；而執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在視訊通話裝置與 VR 頭戴裝置上的押注，目前也大多以失敗告終。

在 AI 軍備競賽中，Meta 的支出規模更令市場憂慮。上週財報出爐後，Meta 宣布將今年資本支出上調約 100 億美元至 1,350 億美元，股價隨即重挫。

投資研究機構 New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 指出，Meta 今年預估現金支出的增速已明顯超越營收成長幅度，直言「Meta 的花費已超出其所能負擔」。

與此同時，Meta 也不斷舉債，長期債務已從 2022 年底 AI 熱潮啟動時的約 100 億美元，暴增至第一季末的逾 570 億美元，且這還不包括上週新發行的 250 億美元債券，以及用於在路易斯安那州興建 270 億美元資料中心的表外融資工具。

除財務面外，法律風險同樣不容小覷。澳洲已於去年 12 月立法禁止 16 歲以下未成年人使用社群媒體；美國法院近期在多起涉及社群媒體成癮與青少年身心傷害的訴訟中判決 Meta 敗訴，預料將引發更多類似訴訟。