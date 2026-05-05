鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-06 06:10

伊朗週二 (5 日) 宣布啟動全新機制，強化對全球能源命脈荷姆茲海峽的通行管理，引發市場對航運與油市風險的高度關注。

根據伊朗官方媒體報導，德黑蘭已成立「波斯灣海峽管理局」(Persian Gulf Strait Authority)，專門負責規範通過荷姆茲海峽的船舶流動。未來所有計畫通行的船隻，將透過官方電子郵件接收航行指引與規範，並需事先取得授權，方可進入該水域。

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新制度等同建立一套「許可制通行」框架，船舶若未遵守相關規定，恐面臨限制甚至被拒絕通行。

同時，伊朗對美國海軍發出警告，要求不得進入荷姆茲海峽，並公布一份更新版海峽地圖，顯示其主張的控制範圍進一步擴大。此舉被外界解讀為伊朗試圖在關鍵能源通道上，強化主權與實際掌控力。

荷姆茲海峽為全球最重要的石油運輸咽喉之一，約占全球海運原油貿易的重要比例。隨著美國持續主導維持航道暢通，以及中東地緣政治緊張升高，伊朗此番動作被視為對抗外部壓力的重要戰略布局。

國際油價週二在劇烈波動中下跌約 4%，因有 2 艘船通過荷姆茲海峽，而美國表示，儘管發生交火，但與伊朗的停火協議仍然有效。

布蘭特原油期貨在前一交易日上漲約 6% 後，週二跌幅 4%，收在每桶 109.87 美元；美國西德州原油期貨下跌 4.15 美元，跌幅 3.9%，收在每桶 102.27 美元。