鉅亨網編譯許家華 2026-05-06 05:20

國際油價周二 (5 日) 在劇烈波動後出現回落。市場關注的荷姆茲海峽航運逐步恢復，加上美國與伊朗脆弱停火仍維持，帶動油價周二下跌約 4%，回吐前一交易日漲幅。

布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 4.57 美元，跌幅 4%，收每桶 109.87 美元。

西德州中級原油 (WTI) 下跌 4.15 美元，跌幅 3.9%，收於每桶 102.27 美元。此前一日油價曾上漲約 6%，反映市場對地緣政治風險高度敏感。

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分析指出，本輪回落部分來自市場對停火的樂觀預期。能源顧問機構 Ritterbusch and Associates 表示，美國政府釋出停火仍持續的訊號，觸發部分獲利了結賣壓。不過該機構也認為，此次下跌亦帶有技術性修正意味，因油價過去一週已大幅上漲。

儘管價格回落，中東局勢仍高度緊張。阿拉伯聯合大公國表示遭伊朗飛彈與無人機攻擊，但伊朗否認相關指控。美國則強調停火仍然有效，並持續維持海上護航行動。美國國防部長 Pete Hegseth 表示，目前已有數百艘船隻排隊等待通過荷姆茲海峽，美方已確保航道部分恢復通行。

美國軍方指出，在海軍飛彈驅逐艦護航下，已有兩艘美國商船成功通過該水道。航運公司 Maersk 亦證實，一艘懸掛美國國旗的船隻在軍方護送下通行。不過伊朗方面否認有任何船隻通過，凸顯資訊戰與局勢不確定性仍高。

荷姆茲海峽為全球最重要能源運輸通道之一，在衝突爆發前，每日約有 20% 的全球石油供應經此輸送。航運受阻一度引發市場對供應中斷的擔憂，推升油價急漲。

國際政治層面亦持續升溫。聯合國安理會正討論由美國與巴林支持的決議草案，可能對伊朗實施制裁，甚至在必要時授權使用武力，以確保商業航運安全。美國總統川普則表示，伊朗軍事能力已顯著削弱，並呼籲其「舉白旗投降」，同時暗示德黑蘭私下有意談判。

軍事行動方面，美國表示已摧毀多艘伊朗小型船隻以及巡弋飛彈與無人機，並推動名為「自由計畫」的護航行動，協助油輪安全通過海峽。南韓政府亦表示，正評估是否加入該護航計畫，此前一艘韓國營運船隻在該水域發生爆炸與起火事故。

基本面方面，市場亦關注美國原油庫存變化。根據分析師預估，截至 5 月 1 日當週，美國能源企業可能自庫存中提取約 330 萬桶原油，若數據成真，將為今年 1 月以來首次連續兩週出現庫存下降。相比去年同期減少 200 萬桶，以及過去五年平均減少 230 萬桶，本次降幅顯示需求仍具韌性。