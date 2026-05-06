股王信驊放飛自我股價奔向2萬元 47檔千金股5檔漲停、9檔掉鏈跌停

台股今 (6) 日早盤再度飆漲逾 800 點，創下 41,575 點的新高，但在逢高調節賣壓出籠下，指數一度翻黑，眾多千金股也跟著倒地，盤中有多達 9 檔千金股觸及跌停板，不過股王信驊 (5274-TW) 在財報與營收雙雙亮眼下，衝上 19,195 元改寫新天價，靠攏 2 萬元大關帶動下，早盤仍有 5 檔千金股亮燈漲停。