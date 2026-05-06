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股王信驊放飛自我股價奔向2萬元 47檔千金股5檔漲停、9檔掉鏈跌停

鉅亨網記者魏志豪 台北

台股今 (6) 日早盤再度飆漲逾 800 點，創下 41,575 點的新高，但在逢高調節賣壓出籠下，指數一度翻黑，眾多千金股也跟著倒地，盤中有多達 9 檔千金股觸及跌停板，不過股王信驊 (5274-TW) 在財報與營收雙雙亮眼下，衝上 19,195 元改寫新天價，靠攏 2 萬元大關帶動下，早盤仍有 5 檔千金股亮燈漲停。

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股王信驊放飛自我股價奔向2萬元 47檔千金股5檔漲停、9檔掉鏈跌停。(鉅亨網資料照)

信驊昨日公布第一季財報，單季獲利高達 14.14 億元，季增 18%，年增 59.41%，每股純益 37.41 元，雙雙締造新猷，此外，4 月營收也再度寫下新高、達 12.79 億元，年增 81.6%。在亮眼成績下，信驊股價今日再度衝高，最高達 19,195 元，今年以來已大漲 164%。


隨著 CSP 自研晶片趨勢成形，加上代理式 AI 興起，CPU 成為當今顯學，尤其美光也出面喊話，代理式 AI 帶動整體 AI 產業對記憶體的需求，帶動包括世芯 - KY(3661-TW)、嘉澤 (3533-TW) 以及群聯 (8299-TW) 同步亮燈漲停。

不過，市場今日傳出多項利空消息，包括輝達 (NVDA-US) 新一代 Rubin GPU 均熱片設計改回一片式以及散熱供應鏈第二季出貨下修，相關供應鏈包括健策 (3653-TW)、竑騰 (7751-TW)、奇鋐 (3017-TW) 等皆打入跌停板。其他如雍智科技 (6683-TW)、萬潤 (6187-TW) 也同步亮綠燈。


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信驊18700+5.12%
世芯-KY4565+10.0%
萬潤1215-9.67%
雍智科技2395-6.63%
奇鋐2435-9.98%
竑騰2390-9.98%
健策4305-9.94%
群聯2325+9.93%
嘉澤2735+9.84%
輝達196.497-1.00%

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#波段上揚股

偏強
世芯KY

66.67%

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#當沖高手_弱

偏強
萬潤

68.97%

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#夜星

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#動能指標下跌股

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68.97%

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